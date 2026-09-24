Nữ kiếm thủ đẹp như AI và mục tiêu vô địch Á vận hội

Thăng tiến chóng mặt

Yang Seung-hye là thành viên trẻ nhất của đội tuyển kiếm ba cạnh nữ xứ kim chi. Với cô, sàn đấu tại Đại hội Thể thao châu Á lần này không đơn thuần là một giải đấu lớn, mà là nấc thang then chốt để cô khẳng định vị thế của chính mình.

Con đường đến với môn thể thao quý tộc của cô gái trẻ bắt đầu rất tình cờ. Vào những năm trung học, chỉ sau một lời rủ của bạn bè, Yang Seung-hye lần đầu cầm kiếm rồi nhanh chóng bị bộ môn kiếm ba cạnh mê hoặc. Kể từ khoảnh khắc ấy, cô dồn toàn bộ tâm trí cho vũ khí này.

Tài năng thiên bẩm của cô nở rộ rực rỡ dưới mái trường trung học. Thành công đầu tiên đến với Yang Seung-hye là ngôi vị quán quân cấp trung học tại Cúp Bộ trưởng Văn hóa & Thể thao và Du lịch năm, tiếp đó là chức vô địch tại Giải vô địch đấu kiếm quốc gia năm 2024. Bước sang năm 2025, Yang được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện cấp cao.

Yang Seung-hye liên tiếp gặt hái thành công

Năm nay đánh dấu bước thăng tiến vũ bão của kiếm thủ sinh năm 2006 trên đấu trường quốc tế. Dù là em út trong đội, nhưng cô liên tục vượt mặt các ứng viên khác để được chọn vào đội tuyển quốc gia kiếm ba cạnh. Yang Seung-hye cùng các đàn chị kỳ cựu đã đạt đến vinh quang chói lọi nhất là chức vô địch thế giới.

Tháng 5 vừa qua, tại Cúp Đấu kiếm Thế giới ở Saint-Maur (Pháp), Yang cùng Song Se-ra, Lee Hye-in và Lim Tae-hee đã giành chiến thắng kịch tính 33-32 trong trận chung kết để mang về tấm HCV đồng đội đầu tiên trong sự nghiệp. Đà hưng phấn tiếp tục nối dài tại Giải vô địch châu Á ở New Delhi vào tháng 6, nơi Hàn Quốc vượt qua kỳ phùng địch thủ Trung Quốc với cách biệt mong manh 44-43 để lên ngôi số một.

Đến tháng 7 tại Giải vô địch thế giới ở Hồng Kông Trung Quốc, Yang Seung-hye cùng đội tuyển tiếp tục thể hiện phong độ vũ bão. Họ liên tiếp vượt qua Mexico, Kazakhstan và Ukraine. Sau khi bất ngờ để thua Italia 44-45 đầy tiếc nuối ở bán kết, Yang và các đồng đội đã xuất sắc hạ gục Hungary 45-40 để mang về tấm HCĐ.

Hàn Quốc giành HCĐ ở Giải vô địch thế giới 2026

Trải nghiệm cọ xát đỉnh cao qua ba giải đấu lớn liên tiếp chỉ trong vài tháng đã mài giũa một Yang Seung-hye từ viên ngọc thô trở thành tay kiếm giàu bản lĩnh. Khi đối đầu với những đấu thủ vượt trội về thể hình hay sải tay, cô bù đắp bằng bộ chân linh hoạt, những pha di chuyển biến hóa và sự nhạy bén chớp thời cơ.

Dẫu vậy, sau men say chiến thắng tại World Cup tháng 5, sâu thẳm trong lòng cô gái trẻ vẫn le lói một niềm trăn trở. Trong trận chung kết căng thẳng ấy, Yang chỉ góp mặt với tư cách dự bị và phải chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đội từ bên ngoài sàn đấu.

Khát khao vô địch Á vận hội

Chính khoảnh khắc đứng nhìn ấy đã hun đúc nên khát khao mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Segye Ilbo, Yang Seung-hye bày tỏ: "Tôi thực sự rất vui vì đội đã giành chiến thắng. Nhưng tôi không thể tự mình vào chung kết. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng lần tới, tôi muốn được thi đấu trên sàn đấu vào thời điểm quan trọng để giúp đỡ đội".

Đó là lời khẳng định đanh thép: cô không muốn dừng lại ở việc hưởng chung vinh quang với tư cách thành viên, mà khao khát dùng chính thanh kiếm của mình để định đoạt chiến thắng. Đại hội Thể thao châu Á chính là đấu trường để cô hiện thực hóa lời hứa ấy, nhất là khi tập thể của cô vừa hụt HCV ở chiến dịch hồi tháng 7 vừa qua.

Lần này, thách thức lớn nhất ngáng đường đội tuyển Hàn Quốc chắc chắn vẫn là Trung Quốc. Trận chung kết châu lục nghẹt thở với cách biệt đúng một điểm hồi tháng 6 báo hiệu một cuộc tái đấu nảy lửa nếu hai bên chạm trán vì chắc chắn, các kiếm thủ Trung Quốc đang khát khao “đòi nợ” sau khi mất HCV châu Á vào tay Hàn Quốc.

Vào ngày mai (25/9), nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nữ sẽ chính thức khởi tranh từ sáng sớm cho đến trận chung kết chiều muộn tại nhà thi đấu Aichi Sky Expo (tỉnh Aichi, Nhật Bản). Đây là kỳ Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp của Yang Seung-hye, và ngày mai sẽ là dịp để cô chứng tỏ rằng mình không chỉ nổi trội bằng sắc đẹp hoàn mỹ mà còn bởi tài năng thực thụ.