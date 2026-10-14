Nữ kết toán 'rút ruột' 20 tỷ đồng của vàng bạc PNJ để đánh bạc

Các bị cáo trong vụ án này đều là nhân viên của Cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Trong đó Nguyễn Thị Thu (SN 1991, Kế toán) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Hữu Hồng (SN 1992, Cửa hàng trưởng) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1998, Thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp”.

Trung tâm Thương mại AEON Long Biên - nơi nữ kế toán tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 25-11-2023, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (nay là Tòa án khu vực 7 - Hà Nội) xử phạt Nguyễn Thị Thu 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 44 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu là Kế toán của Cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên trong thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 8-12-2024. Do cần tiền để chi tiêu và đánh bạc online, đồng thời lợi dụng vai trò là Kế toán cửa hàng và lòng tin của các nhân viên cửa hàng, tư vấn viên, Thu đã nhờ các tư vấn viên nhận tiền của khách hàng thanh toán vào tài khoản cá nhân của tư vấn viên, sau đó chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của Thu.

Sau khi nhận được tiền, Thu đăng nhập vào hệ thống phần mềm kế toán của Công ty PNJ, điều chỉnh trên phần mềm thể hiện Công ty AEON vẫn còn nợ Công ty PNJ số tiền tương ứng với số tiền bị cáo này chiếm đoạt. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Thu chiếm đoạt là hơn 20 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát TP Hà Nội xác định, quá trình Thu chiếm đoạt tiền của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên, Nguyễn Hữu Hồng là Cửa hàng trưởng tại đây đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Cụ thể, Hồng đã không quản lý, không trực tiếp giám sát, kiểm tra công việc của các tư vấn viên, thủ quỹ và kế toán, mà giao việc này cho Thu là kế toán cửa hàng. Hồng đã không kiểm soát quy trình bán hàng và thanh toán, không thực hiện việc kiểm tra, đối soát giao dịch bán hàng hằng ngày… dẫn đến nhiều hóa đơn bán hàng không thu được tiền về tài khoản công ty hoặc quỹ tại cửa hàng, gây thiệt hại cho Công ty PNJ hơn 20 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Nhi là Thủ quỹ Cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Từ ngày 4-10 đến 8-12-2024, Nhi đã không thực hiện nhiệm vụ theo phân công, không kiểm tra, kiểm soát thực tế hoạt động thu tiền từ khách hàng mà tin tưởng các tư vấn viên, kế toán kê khai vào các hóa đơn bán hàng dẫn đến các hóa đơn bán hàng đã xuất nhưng tiền không được thu về quỹ cửa hàng hoặc không được chuyển vào tài khoản công ty, gây thiệt hại cho Công ty PNJ gần 9 tỷ đồng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các chứng cứ, tài liệu và lời khai của các bị cáo, người liên quan… Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa cũng nhận thấy cần điều tra làm rõ trách nhiệm của các “Tư vấn viên bán hàng” đã thực hiện không đúng quy định về quy trình bán hàng của Công ty PNJ dẫn đến việc doanh nghiệp này bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tòa án còn yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ trách nhiệm của người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động kinh doanh của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên về việc bị thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong suốt 6 tháng mà Công ty PNJ không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.