Nữ kế toán lương 10 triệu đồng, thuê giúp việc 13 triệu khiến chồng bức xúc

Tôi năm nay 36 tuổi, làm quản lý kinh doanh tại một công ty tư nhân ở Hà Nội, thu nhập khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi 32 tuổi, làm kế toán, lương chỉ 10 triệu đồng. Chúng tôi có hai con, bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ vừa tròn 1 tuổi. Gần đây, tôi rất bức xúc khi phát hiện vợ thuê giúp việc với mức lương 13 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn cả thu nhập của cô ấy.

Từ trước đến nay, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm chính về tài chính gia đình. Tiền trả góp mua nhà, điện nước, ăn uống, học hành của con và các khoản chi lớn đều do tôi lo. Tôi cũng chủ động để dành một khoản tiết kiệm mỗi tháng, bởi còn phải tính chuyện học hành lâu dài của hai đứa trẻ.

Thu nhập của vợ tôi chủ yếu chi cho những nhu cầu cá nhân, mua sắm bỉm sữa cho con và một số khoản sinh hoạt nhỏ.

Ngay từ khi vợ sinh bé thứ hai, tôi đã muốn cô ấy nghỉ việc đến khi con được 2-3 tuổi, đi học ổn định rồi quay lại đi làm. Với mức lương 10 triệu đồng, tôi cho rằng việc vợ đi làm không mang lại nhiều lợi ích kinh tế nếu gia đình phải bỏ ra một khoản tương đương để thuê người chăm con. Vợ lại không đồng ý. Cô ấy nói không muốn bỏ công việc, mất cơ hội phát triển và trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.

Sau thời gian đầu nhờ bà ngoại hỗ trợ trông con, vợ quyết định tự tìm người giúp việc. Cô ấy nói sẽ dùng tiền lương của mình để trả, không lấy thêm tiền từ tôi. Tôi nghe vậy cũng không phản đối gay gắt, bởi nghĩ nếu tìm được người với mức lương 7-8 triệu đồng thì khoản chi vẫn có thể chấp nhận được. Tôi còn cho rằng khi có người hỗ trợ, vợ sẽ bớt vất vả mà tập trung phát triển công việc, nâng cao thu nhập.

Thế nhưng, hơn 1 tháng sau, tôi tình cờ biết vợ đang trả cho người giúp việc 13 triệu đồng mỗi tháng, có thống nhất trả tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ.

Tôi thực sự tức giận. Lương của vợ chỉ có 10 triệu đồng, nghĩa là cô ấy làm cả tháng vẫn không đủ trả tiền thuê người.

Công việc của vợ tôi không quá vất vả. Ảnh minh hoạ

Tối hôm ấy, tôi hỏi thẳng vợ vì sao chấp nhận mức lương cao như vậy. Cô ấy nói đã tìm hiểu nhiều nơi và những người đủ khả năng chăm trẻ nhỏ thường không nhận mức 7-8 triệu đồng. Vợ yêu cầu người giúp việc trong độ tuổi 45-50, sức khỏe tốt, giao tiếp rõ ràng, biết chăm trẻ khoa học, nấu ăn ngon, sạch sẽ, kiên nhẫn và có kinh nghiệm. Theo cô ấy, hai con mới 1 và 3 tuổi nên không thể giao cho người thiếu kỹ năng chỉ vì giá rẻ hơn.

Tôi càng nghe càng bực. Tôi cho rằng thuê người giúp việc là để đỡ đần việc nhà, chứ không phải tìm một người giỏi mọi thứ, từ chăm trẻ, nấu ăn đến dọn dẹp. Việc chăm sóc, dạy dỗ con cái vẫn chủ yếu thuộc về cha mẹ, sao có thể trông chờ vào một người xa lạ?

Tôi nhắc lại đề nghị trước đây: nếu vợ nghỉ làm ở nhà đến khi con nhỏ đi học, gia đình sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể mỗi tháng. Với thu nhập 70 triệu đồng, tôi cho rằng vợ không cần cố bám lấy công việc lương 10 triệu đồng rồi chi nhiều hơn số kiếm được để thuê người làm thay. Nếu thực sự muốn đi làm vì sự nghiệp, cô ấy cũng cần tính toán để công việc mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Vợ tôi bật khóc, không cam lòng sau nhiều năm học tập, tích lũy kinh nghiệm lại phải ở nhà chăm con. Cô ấy cho rằng chăm con còn vất vả hơn đi làm, khiến bản thân dễ căng thẳng, cáu giận, làm không khí gia đình nặng nề và các con sợ hãi. Theo vợ, người giúp việc không thể thay thế vai trò của mẹ mà chỉ giúp cô có thêm sức khỏe, thời gian để chăm sóc con tốt hơn.

“Em muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn thức đêm dỗ con, ban ngày lại trông con, dọn dẹp, nấu nướng... Đi làm, dù thu nhập không cao, em vẫn được gặp gỡ mọi người và cảm thấy bản thân bớt trì trệ”, vợ tôi nói.

Tôi càng nghe càng khó chịu, lớn tiếng rằng bản thân cũng làm việc vất vả, mỗi tháng kiếm tiền lo cho cả gia đình, trả nợ mua nhà, dành tiền cho việc học của hai con và tích lũy cho tương lai. Nếu chi tiêu hoang phí, chúng tôi sẽ lấy gì tiết kiệm? Tôi cho rằng vợ chỉ nhìn vào sự mệt mỏi trước mắt mà chưa nghĩ đến kế hoạch tài chính dài hạn.

Điều khiến tôi bức xúc nhất là vợ tự quyết định mức lương, thưởng lễ Tết và tháng lương thứ 13 cho người giúp việc mà không bàn bạc với tôi. Nếu thiếu tiền, cuối cùng tôi vẫn phải bù vào.

Tôi hiểu vợ đã vất vả sau hai lần sinh mổ, nhưng vẫn khó chấp nhận...

Liệu tôi quá khắt khe về tiền bạc, hay vợ chưa cân nhắc thấu đáo giữa mong muốn cá nhân và khả năng tài chính của gia đình?