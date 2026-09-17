Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 5,8 tỉ đồng từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự

Bà Lê Thị Phi Khanh tại phiên tòa ngày 17.9.2026. Ảnh: N.Minh

Ngày 17.9, TAND TP. Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh về tội “Tham ô tài sản”. Người này từng là kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ tháng 7.2021 đến tháng 12.2024, Lê Thị Phi Khanh đã nhiều lần lập hồ sơ, chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, Khanh đã 19 lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của cơ quan mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đến tài khoản của bà Lê Thị Thanh Tuyền tại Vietcombank chi nhánh Huế.

Để thực hiện trót lọt hành vi này, Khanh làm giả các thủ tục gồm: Quyết định chuyển tiền thi hành án, Giấy xử lý tiền tạm giữ, Ủy nhiệm chi.

Lê Thị Phi Khanh soạn thảo các nội dung văn bản trên máy tính, in tài liệu rồi cắt, ghép phần bên dưới của các quyết định đã được lập trước đó. Sau đó, thực hiện scan thành bản hoàn chỉnh có nội dung, chữ ký của chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án và con dấu của cơ quan.

Có được chứng từ giả này, đối tượng đã lập Ủy nhiệm chi tương ứng và đưa lên hệ thống mạng Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện quy trình ký số.

Tiếp đó, lợi dụng khi chủ tài khoản không có mặt tại phòng làm việc, Khanh đã sử dụng máy tính và thiết bị ngoại vi để thực hiện ký số vào các Ủy nhiệm chi nói trên. Bằng thủ đoạn này, Lê Thị Phi Khanh đã chiếm đoạt hơn 5,8 tỉ đồng.

Trong số tiền này, Khanh có đưa cho bà Lê Thị Thanh Tuyền 12 triệu đồng, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định bà Tuyền không biết số tiền được chuyển đến là do phạm tội mà có nên không xử lý hình sự.

Trong quá trình điều tra, các cá nhân liên quan đã tự nguyện nộp tiền khắc phục, trong đó Khanh nộp lại hơn 542 triệu đồng. Hội đồng xét xử của phiên tòa đã tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh 17 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng xác định những người được ủy quyền làm chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án (trong các giai đoạn khác nhau) đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, phê duyệt và quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số.

Những cá nhân này chỉ được ủy quyền làm chủ tài khoản trong từng giai đoạn nhất định và hành vi thiếu trách nhiệm không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại nên chưa có căn cứ xử lý hình sự.