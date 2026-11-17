Nữ huấn luyện viên Hoàng Ngọc Hàm (20 tuổi) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ những màn ôm du khách bay lên không trung và xoay vòng trên mặt nước. Với chiều cao 1,8 m cùng kỹ năng điêu luyện, cô thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm.

Nữ vận động viên gây sốt với màn bay trên mặt nước

Theo trang HK01, Hoàng Ngọc Hàm hiện là huấn luyện viên bộ môn Flyboard tại khu du lịch Bảo Tuyền, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Flyboard là môn thể thao dưới nước sử dụng lực đẩy của dòng nước áp suất cao. Thiết bị được kết nối với mô tô nước thông qua một ống dẫn lớn, giúp người chơi có thể bay lên không trung, thực hiện các động tác nhào lộn hoặc lặn xuống nước.

Thời gian gần đây, những video ghi lại cảnh cô ôm du khách bằng một tay, bay lên cao rồi xoay vòng trên mặt nước được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Những hình ảnh gây sốt của Hoàng Ngọc Hàm.

Được biết, Hoàng Ngọc Hàm sinh ra tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Năm 11 tuổi, cô gia nhập đội tuyển trượt nước của tỉnh và từng giành chức vô địch tại giải đấu cấp quốc gia, đạt danh hiệu vận động viên cấp một của Trung Quốc.

Đến năm 16 tuổi, do những thay đổi về thể chất trong quá trình trưởng thành, cô chuyển sang tập luyện Flyboard. Sau 4 năm, cô đã thành thạo nhiều kỹ thuật khó, đặc biệt là khả năng đưa du khách bay lên khỏi mặt nước.

Hiện Hoàng Ngọc Hàm cao 1,8 m, nặng 60 kg và có thể ôm một du khách nặng khoảng 55 kg để thực hiện các động tác trên không.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 5/11, nữ huấn luyện viên bắt đầu biểu diễn từ khoảng 12h, mỗi giờ một suất kéo dài khoảng 10 phút. Sau các màn trình diễn, cô tiếp tục phục vụ du khách muốn trải nghiệm cảm giác bay trên mặt nước. Mỗi lượt trải nghiệm kéo dài vài phút, có giá 300 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng).

Cô biểu diễn Flyboard phục vụ du khách.

Vào buổi chiều, lượng khách đến khu du lịch tăng dần. Đến gần tối, nhiều người xếp hàng bên bờ hồ để chờ đến lượt được Hoàng Ngọc Hàm đưa lên không trung. Dù vậy, nữ huấn luyện viên cho biết lượng khách hôm đó vẫn chưa bằng mùa cao điểm. Vào mùa hè, cô thường phải làm việc liên tục từ 10h đến 19h.

Nhờ những video lan truyền trên mạng xã hội, Hoàng Ngọc Hàm dần trở thành gương mặt thu hút khách của khu du lịch Bảo Tuyền. Có người thậm chí tìm đến đây chỉ để được trải nghiệm bay cùng cô. Dân mạng còn hài hước bình luận rằng họ phải nhanh chóng giảm cân để đủ điều kiện được nữ huấn luyện viên đưa lên không trung.

Những áp lực đằng sau công việc hiện tại

Hoàng Ngọc Hàm cho biết một trong những lý do khiến cô quyết định theo đuổi bộ môn Flyboard là mong muốn mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho du khách nữ.

Theo cô, những màn biểu diễn và dịch vụ đưa du khách bay trên mặt nước thường do nam huấn luyện viên đảm nhận, trong khi một số phụ nữ có thể cảm thấy e ngại khi phải tiếp xúc gần với người khác giới.

"Bản thân tôi là phụ nữ nên hiểu rõ những lo lắng của du khách nữ. Tôi muốn giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi trải nghiệm, đồng thời để nhiều người nhìn thấy giá trị của các nữ huấn luyện viên Flyboard", cô chia sẻ.

Cô cho biết công việc này không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Hoàng Ngọc Hàm cho biết cô chỉ có thể đưa những du khách nặng khoảng 55 kg trở xuống bay lên không trung. Trong một số trường hợp, cô có thể tiếp nhận người nhỉnh hơn mức cân nặng này một chút.

Với những du khách vượt quá giới hạn an toàn, khu du lịch thường sắp xếp nam huấn luyện viên phụ trách. Dù đây là quy định nhằm bảo đảm an toàn, không phải ai cũng thông cảm. Một số du khách tỏ ra khó chịu, thậm chí phàn nàn khi không được trải nghiệm cùng nữ huấn luyện viên mà họ mong muốn.

Hoàng Ngọc Hàm thừa nhận những phản ứng tiêu cực đôi khi khiến cô cảm thấy tổn thương. Có những lúc, sau khi hoàn thành việc tiếp đón du khách, cô phải vào nhà vệ sinh khóc khoảng 5 phút để giải tỏa cảm xúc. Sau đó, cô rửa mặt, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục công việc với thái độ vui vẻ.

"Công việc không thể bị cảm xúc cá nhân chi phối, bởi vẫn còn du khách đang chờ đợi. 5 phút đó chỉ dành riêng cho bản thân tôi", cô chia sẻ.

Nữ huấn luyện viên cho biết mỗi khi quay lại khu vực biểu diễn, cô vẫn tươi cười chào đón du khách và khuyến khích mọi người tận hưởng trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm. Dù phải đối mặt với áp lực công việc và những lời phàn nàn, Hoàng Ngọc Hàm vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Flyboard.