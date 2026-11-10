Nụ hôn công khai của CEO Nvidia Jensen Huang và người tình được đào lại

Theo Financial News (Hàn Quốc), ngày 9/11, truyền thông Đài Loan đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa Jensen Huang, CEO Nvidia, và Alice Huang (tên tiếng Trung là Huang Le), một lãnh đạo cấp cao của công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed International có trụ sở tại Singapore.

Sự việc được cho là diễn ra vào tháng 5/2025, khi Jensen Huang đến Đài Loan và tham dự một bữa tiệc tối dành cho giới kinh doanh tại nhà hàng Sanliu Shifu ở Đài Bắc. Đây được cho là một trong những địa điểm ăn uống quen thuộc của vị CEO.

Những bức ảnh do truyền thông địa phương công bố cho thấy Jensen Huang và Alice Huang đứng sát bên nhau, vòng tay ôm eo đối phương. Sau khi chụp ảnh, nữ doanh nhân còn nhẹ nhàng hôn lên má CEO Nvidia.

Nụ hôn công khai giữa chốn đông người của CEO Nvidia Jensen Huang và người tình được lan truyền trở lại. Ảnh chụp màn hình từ TVBS News

Sau bữa tối, cả hai cùng các trợ lý rời khỏi nhà hàng. Trong lúc Jensen Huang nán lại chào tạm biệt những vị khách khác, Alice Huang lên xe trước. Sau đó, ông cũng bước lên chính chiếc xe này.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Jensen Huang từng xuất hiện cùng Alice Huang trong cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đài Loan vào năm 2024.

Ảnh chụp màn hình từ TVBS News

Những hình ảnh trên được chú ý trong bối cảnh bê bối tình cảm của CEO Nvidia đang trở thành tâm điểm dư luận. Ngày 8/11, Jensen Huang gửi thông điệp tới nhân viên công ty, thừa nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân và gửi lời xin lỗi tới gia đình. "Tôi đã làm tổn thương vợ và các con. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho hành động của mình", ông viết.

Trước đó, The New York Times dẫn các nguồn tin cho biết cơ quan tình báo Mỹ kết luận Alice Huang là nữ doanh nhân Trung Quốc bị Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng để hoạt động tình báo.

Hình ảnh của CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Thông tin này làm dấy lên những nghi vấn liên quan đến mối quan hệ giữa nữ doanh nhân và CEO Nvidia. Hội đồng quản trị Nvidia cho biết chưa chắc chắn có bất kỳ thông tin nào bị rò rỉ hay không, song đã tiến hành một cuộc kiểm tra nội bộ.