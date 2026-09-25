'Nữ hoàng rating' Gong Hyo Jin đón Tết Trung thu ở Mỹ

Gong Hyo Jin đang có khoảng thời gian thư thả tại Mỹ trong dịp Chuseok (Tết Trung thu của Hàn Quốc). Nữ diễn viên liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ ăn uống, đi dạo đến tận hưởng không khí yên bình bên người thân.

Cụ thể, mới đây, Gong Hyo Jin đăng tải một đoạn video trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc cô thưởng thức bánh mì. Nữ diễn viên lựa chọn ca khúc I Am Happy của Yun Hang Ki làm nhạc nền cho đoạn video. Cách Gong Hyo Jin tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

"Nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin tận hưởng dịp Tết Trung thu khi đang ở Mỹ.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ loạt hình ảnh và video ghi lại cuộc sống tại Mỹ. Cô đi bộ trên những con phố, thưởng thức pizza và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thay vì những món ăn quen thuộc trong dịp Chuseok như jeon (bánh xèo kiểu Hàn Quốc) hay songpyeon (bánh gạo hình bán nguyệt), Gong Hyo Jin lại lựa chọn pizza tại Mỹ.

Hình ảnh này một lần nữa gợi nhắc đến biệt danh "con dâu New York" mà khán giả dành cho cô sau khi kết hôn với Kevin Oh. Nữ diễn viên cũng thể hiện tâm trạng vui vẻ khi liên tục để lại những chia sẻ như: "Tôi hạnh phúc" hay nhận xét rằng pizza ở đây rất ngon.

Gong Hyo Jin cập nhật cuộc sống khi ở Mỹ.

Gong Hyo Jin kết hôn với ca sĩ Kevin Oh vào năm 2022. Chồng kém nữ diễn viên 10 tuổi, mang 2 quốc tịch là Hàn Quốc và Mỹ. Gong Hyo Jin cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai người trên mạng xã hội. Những bài đăng có sự xuất hiện của Kevin Oh được người hâm mộ chú ý, tạo nên hình ảnh một cặp đôi khá kín tiếng nhưng vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm theo cách riêng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Gong Hyo Jin từng có những chia sẻ thú vị về tính cách của chồng. Nữ diễn viên cho biết Kevin Oh là người có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ hơn cô. "Nếu tôi là kiểu người lãnh đạo líu lo, thì anh ấy là người biết khi nào cần gầm lên", cô hài hước mô tả.

Trong năm 2026, Gong Hyo Jin tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật. Cô góp mặt trong bộ phim truyền hình cuối tuần là A Bona Fide Killer và phim điện ảnh The Journey to Gyeongju. Bên cạnh công việc, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng và những chuyến đi cùng chồng.

Ở tuổi ngoài 40, Gong Hyo Jin vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí Hàn Quốc. Những khoảnh khắc đời thường được cô chia sẻ trên mạng xã hội, từ một bữa ăn đơn giản đến những chuyến đi, giúp khán giả có thêm góc nhìn gần gũi về cuộc sống của nữ diễn viên sau khi kết hôn.