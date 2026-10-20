'Nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won thành tâm điểm

Kim Ji Won đang thu hút sự chú ý với Doctor X, dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên sau khoảng hai năm kể từ thành công của Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt). Bộ phim mới nhanh chóng ghi nhận thành tích khả quan về tỷ suất người xem. Theo Daily25 News đưa tin hôm 19/10, tập thứ 4 phát sóng vào 17/10 ghi nhận tỷ lệ người xem trung bình trên toàn quốc là 18,5% và tỷ lệ cao nhất là 20,8%. Sức hút của bộ phim phần lớn đến từ nhân vật Gye Su Jung do Kim Ji Won đảm nhận. Đây là nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài, sở hữu kỹ năng chuyên môn xuất sắc nhưng không chấp nhận khuất phục trước quyền lực và thứ bậc trong bệnh viện. Ảnh: SBS.

Nhân vật cũng được xây dựng với quan điểm rõ ràng về ranh giới công việc. Cô đề cao giờ làm việc theo quy định, yêu cầu được trả công xứng đáng với sức lao động và kiên quyết từ chối những bữa tối không cần thiết của công ty hoặc các yêu cầu cá nhân từ cấp trên. Bên cạnh đó, phim cũng vướng tranh cãi. Những ý kiến phản đối tập trung vào cách bộ phim xây dựng các tình huống chuyên môn, từ quy trình đưa bệnh nhân tới phòng cấp cứu đến những chi tiết liên quan đến gây mê và điều trị. Một số khán giả nhận xét các tình huống này chưa phù hợp với thực tế y khoa. Ảnh: SBS.

Kim Ji Won sinh năm 1992, nổi tiếng qua các bộ phim Người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Thanh xuân vật vã, Biên niên sử Arthdal, Tình yêu chốn đô thị, Nhật ký tự do của tôi và đặc biệt Nữ hoàng nước mắt - Queen of Tears. Ra mắt năm 2024, Queen of Tears khởi đầu với tỷ suất người xem 5,9% và đạt 24,9% ở tập cuối. Tác phẩm trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử đài tvN tính đến thời điểm lên sóng tập cuối. Dự án đưa tên tuổi Kim Ji Won đến gần hơn với đông đảo khán giả. Ảnh: Highziumstudio.

Theo truyền thông Hàn Quốc, với thành tích hiện tại, Doctor X hứa hẹn trở thành tác phẩm để đời mới của nữ diễn viên sinh năm 1992. Ảnh: News1, Hankyung.

Theo Maekyung, khi xuất hiện trong tập 363 của chương trình You Quiz on the Block lên sóng trên đài tvN cách đây ít ngày, nữ diễn viên chia sẻ khi còn nhỏ, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào ngành giải trí. Ước mơ của cô là trở thành giáo viên mẫu giáo. Nhưng khi được chọn vào một vai diễn hồi trung học, hướng đi của nữ diễn viên đã thay đổi. Sau đó, khi đang tranh luận với bạn bè lúc đi dạo trên đường phố, Kim Ji Won bất ngờ nhận được danh thiếp từ một người đàn ông. “Lúc đầu, tôi nghi ngờ anh ấy là kẻ lừa đảo. Nhưng tôi rất hào hứng và vui mừng khi nhận được danh thiếp ở độ tuổi còn nhỏ như vậy và tôi đã tham gia buổi casting vì tò mò. Sau đó tôi đã được nhận”, diễn viên kể. Ảnh: Marie Claire.

Theo Kim Ji Won, cô từng suýt ra mắt với tư cách ca sĩ trước khi trở thành diễn viên. Nữ diễn viên đã là thực tập sinh trong 2 hoặc 3 năm. “Lúc đó tôi cùng công ty quản lý với Younha. Tôi thậm chí chơi piano trên sân khấu. Tôi đã có những kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc”, ngôi sao Nữ hoàng nước mắt kể. Ảnh: Highziumstudio.

Tuy nhiên, Kim Ji Won cuối cùng chọn lựa con đường diễn viên thay vì ca sĩ. Sau khi được biết đến thông qua một quảng cáo điện thoại di động cùng nhóm Big Bang vào năm 2010, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc. Kể từ đó, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim khác nhau. Cũng trong chương trình You Quiz on the Block, Kim Ji Won tâm sự cô đã khóc nức nở khi nhận được cuộc điện thoại từ Kim Eun Sook - biên kịch của bộ phim Hậu duệ mặt trời. Lý do là nữ diễn viên biết ơn khi được tiền bối trao cơ hội. Ảnh: Highziumstudio.