'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo hiếm hoi lộ diện cùng con gái

Choi Ji Woo là một trong những nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua loạt phim như Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường... Ở tuổi 51, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng cuộc sống kín tiếng bên gia đình.

Mới đây, Choi Ji Woo thu hút sự chú ý khi hiếm hoi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh và video ghi lại chuyến vui chơi tại vào cuối tuần qua.

Khoảnh khắc Choi Ji Woo hiếm hoi lộ diện bên con gái trong chuyến đi chơi.

Trong đoạn video được công khai, Choi Ji Woo xuất hiện giữa trung tâm Gangnam và hào hứng khi bắt gặp những nhân vật hoạt hình quen thuộc như Pororo và Pikachu. Nữ diễn viên thoải mái tận hưởng không khí lễ hội, thể hiện sự vui vẻ, phấn khích như quên đi tuổi tác.

Đáng chú ý, dù che kín gần như toàn bộ khuôn mặt, Choi Ji Woo vẫn khiến người đối diện dễ dàng nhận ra khí chất của một minh tinh. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục và phong cách khá giản dị khi xuống phố, song vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái nổi bật vẫn khiến cô trở thành tâm điểm.

Bên cạnh những khoảnh khắc vui chơi tại lễ hội, hình ảnh Choi Ji Woo sánh bước bên con gái cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Con gái nữ diễn viên xuất hiện với đôi chân dài, vóc dáng cao ráo được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét từ mẹ. Choi Ji Woo không trực tiếp để lộ gương mặt của con nhưng vẫn cho thấy hình ảnh một người mẹ hạnh phúc trong những khoảnh khắc đời thường.

Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Choi Ji Woo chia sẻ hình ảnh có sự xuất hiện của con gái. Kể từ khi làm mẹ, nữ diễn viên chủ yếu giữ kín cuộc sống gia đình và hạn chế công khai những thông tin liên quan đến con. Vì vậy, khoảnh khắc hai mẹ con cùng nhau tận hưởng thời gian cuối tuần nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Choi Ji woo tuy không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ như trước nhưng vẫn được nhiều khán giả yêu thích.

Choi Ji Woo kết hôn với một người làm việc trong ngành công nghệ thông tin, kém cô 9 tuổi vào năm 2018. Đến năm 2020, nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng ở tuổi 46. Kể từ đó, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Ở tuổi 50, "nữ hoàng nước mắt" vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong thái cuốn hút. Những hình ảnh giản dị bên con gái lần này cũng phần nào cho thấy một Choi Ji Woo gần gũi, vui vẻ và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.