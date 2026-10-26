'Nữ hoàng legging' tuổi 32 vẫn đẹp quyến rũ, sở hữu vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ, yêu thích loại nước làm từ 2 nguyên liệu quen thuộc

Son Na Eun và danh xưng “nữ hoàng legging” xứ Hàn

Son Na Eun sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2011 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Apink. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, phong cách nữ tính và góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc nổi tiếng của nhóm như NoNoNo, Mr. Chu, LUV hay Dumhdurum.

Năm 2017, Son Na Eun tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trong MV New Face của PSY. Cùng thời điểm, những hình ảnh nữ thần tượng diện quần legging thể thao khoe vóc dáng thon gọn trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Cũng từ đó, cô gắn liền với biệt danh “nữ hoàng legging” của làng giải trí Hàn Quốc.

Sở hữu chiều cao 1,68 m, Son Na Eun thường lựa chọn những trang phục tôn dáng như áo croptop, quần legging, váy ôm hoặc quần short. Vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài giúp cô nổi bật với cả phong cách thể thao năng động lẫn những bộ cánh nữ tính, quyến rũ.

Không chỉ chú trọng trang phục, nữ diễn viên còn duy trì việc tập luyện để giữ vóc dáng. Những hình ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy gym và pilates là hai bộ môn được người đẹp yêu thích. Đây là những hình thức vận động giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, khả năng kiểm soát chuyển động và thể lực.

Loại nước chanh dưa chuột được mỹ nhân Hàn yêu thích

Bên cạnh việc vận động, Son Na Eun còn được nhắc đến với thói quen uống nước chanh ngâm dưa chuột. Đây là loại thức uống dễ thực hiện tại nhà, có vị thanh mát và không cần bổ sung đường.

Dưa chuột chứa nhiều nước, ít năng lượng, trong khi chanh cung cấp vitamin C. Khi kết hợp với nước lọc, hai nguyên liệu tạo thành thức uống có hương vị nhẹ, phù hợp với người muốn thay đổi khẩu vị thay vì thường xuyên sử dụng nước ngọt hoặc đồ uống nhiều đường.

Để chuẩn bị, có thể dùng một quả dưa chuột cỡ vừa, nửa quả chanh tươi cùng khoảng 1–1,5 lít nước lọc. Sau khi rửa sạch, thái nguyên liệu thành lát mỏng, cho vào bình nước và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1–2 giờ trước khi uống. Có thể thêm vài lá bạc hà nếu muốn tăng hương thơm.

Dù được nhiều người yêu thích trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng, nước chanh dưa chuột không có khả năng trực tiếp đốt cháy mỡ thừa hay thu nhỏ vòng eo. Lợi ích chủ yếu nằm ở việc bổ sung nước và có thể giúp giảm lượng đường, năng lượng nạp vào nếu được sử dụng thay thế đồ uống có đường.

Để duy trì vóc dáng lâu dài, chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý vẫn là những yếu tố quan trọng. Với Son Na Eun, hình ảnh “nữ hoàng legging” không chỉ gắn với trang phục tôn dáng mà còn đi cùng thói quen tập luyện được cô duy trì trong nhiều năm.