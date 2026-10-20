'Nữ hoàng gợi cảm' Lee Hyori tận tình chăm sóc chồng mắc bệnh về thần kinh phế vị

Lee Hyori khiến khán giả xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc tập yoga cùng chồng - nhạc sĩ Lee Sang Soon. Sau thời gian ông xã phải tạm dừng công việc vì vấn đề sức khỏe, nữ ca sĩ vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ bạn đời trong quá trình hồi phục.

Lee Hyori là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp ca hát thành công, phong cách cá tính và cuộc hôn nhân bền chặt bên nhạc sĩ Lee Sang Soon. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video đời thường ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng tập yoga, qua đó hé lộ sự quan tâm cô dành cho chồng trong giai đoạn anh gặp vấn đề về sức khỏe.

Đáng chú ý trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, Lee Hyori trực tiếp hướng dẫn Lee Sang Soon thực hiện các động tác yoga. Cô chăm chú theo dõi từng chuyển động, đồng thời tận tình hỗ trợ chồng điều chỉnh tư thế sao cho phù hợp. Với kinh nghiệm tập luyện yoga, nữ ca sĩ tỏ ra thành thạo khi hướng dẫn bạn đời.

"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori viết: "Khi khó khăn, chúng ta hãy cùng đẩy nhau về phía trước, kéo nhau tiến lên. Thật may vì có yoga". Lời nhắn giản dị nhưng giàu tình cảm của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm, bởi đây không chỉ là khoảnh khắc tập luyện thường ngày mà còn cho thấy cách hai vợ chồng cùng động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, ngày 26/8, Lee Sang Soon gặp vấn đề sức khỏe khi đang dẫn chương trình phát thanh trực tiếp. Nam nhạc sĩ phải nghỉ ngơi tại phòng y tế của đài và không thể tiếp tục buổi phát sóng như dự kiến. Đến ngày 6/9, anh chủ động chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình trên mạng xã hội.

Ca sĩ Lee Hyori đăng tải khoảnh khắc tập yoga, cùng chồng hồi phục sức khỏe sau biến cố.

Theo Lee Sang Soon, anh gặp tình trạng suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị và được đội ngũ y tế khuyến nghị nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe. Vì vậy, nam nghệ sĩ buộc phải tạm gác công việc dẫn chương trình phát thanh, dành thời gian chăm sóc bản thân và tập trung hồi phục.

Sau khoảng một tháng nghỉ ngơi, Lee Sang Soon trở lại với chương trình vào ngày 1/10. Trong buổi phát sóng đầu tiên sau thời gian vắng mặt, anh cho biết sức khỏe đã cải thiện đáng kể nhờ nghỉ ngơi, dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nam nhạc sĩ cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp lại khán giả và đã đề nghị ê-kíp tạo điều kiện để trở lại ngay từ ngày đầu tháng 10.

Trong thời gian chồng hồi phục, Lee Hyori cũng cho thấy sự đồng hành bằng những hành động giản dị nhưng thiết thực. Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ ca sĩ dự kiến xuất hiện trong chương trình phát thanh do Lee Sang Soon dẫn dắt vào ngày 20/10. Sự góp mặt của cô thu hút sự chú ý, bởi đây là dịp cả hai có cơ hội cùng xuất hiện trên chương trình của nam nhạc sĩ sau quãng thời gian anh tạm nghỉ vì sức khỏe.

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn năm 2013. Sau đám cưới, cặp đôi có nhiều năm sinh sống tại đảo Jeju, tận hưởng cuộc sống bình dị và hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Năm 2024, cả hai chuyển đến Seoul, bắt đầu một chặng đường mới sau nhiều năm gắn bó với cuộc sống yên bình trên đảo.

Cả hai dù đều hoạt động trong ngành giải trí, Lee Hyori và Lee Sang Soon vẫn được chú ý bởi cách xây dựng cuộc sống hôn nhân kín đáo, không phô trương. Thay vì những lời thể hiện tình cảm cầu kỳ, cặp đôi thường khiến công chúng thiện cảm qua những khoảnh khắc đời thường gần gũi.

Lần này, hình ảnh Lee Hyori kiên nhẫn hướng dẫn chồng tập yoga một lần nữa cho thấy sự gắn bó của cả hai. Giữa lúc Lee Sang Soon cần thời gian để hồi phục sức khỏe, sự quan tâm và đồng hành của vợ trở thành điểm nhấn đáng chú ý, đồng thời giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự giản dị nhưng bền chặt trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ của cặp đôi.

Những bản hit như: 10 Minutes, U-Go-Girl hay Miss Korea đưa Lee Hyori lên đỉnh cao âm nhạc, đồng thời củng cố danh xưng "nữ hoàng gợi cảm" của Kpop. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, nữ ca sĩ cũng trải qua những khoảng trống cảm xúc khi danh tiếng dần lắng xuống. "Khi ánh hào quang qua đi, sẽ có một cảm giác mất mát rất lớn", cô trải lòng, theo Star News.

Ở tuổi U50, Lee Hyori không còn chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay áp lực danh tiếng. Cô thẳng thắn chia sẻ về những giới hạn của bản thân, bao gồm cả việc không còn đặt nặng chuyện sinh con. "Ở độ tuổi này, tôi nghĩ đã quá muộn. Tôi cũng không có ý định can thiệp bằng các phương pháp y học", cô nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, nữ ca sĩ thừa nhận từng rời đi vì kiệt sức, nhưng chính quyết định ấy đã giúp cô tìm lại bản thân và có cuộc sống như hiện tại.