'Nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc' phá vỡ các kỷ lục như chuyện thường nhật

Ahn Se Young đã đánh bại Akane Yamaguchi (Nhật Bản) với tỷ số 2 - 1 (21 - 12 15 - 21 21 - 16) trong trận chung kết đơn nữ Giải vô địch cầu lông thế giới BWF World Tour Super 500 Korea Open được tổ chức tại Nhà thi đấu Jinnam ở Yeosu, Gwangju, tỉnh Nam Jeolla, để nâng cao chiếc cúp vô địch thứ 11 của mùa giải.

Tính đến nay, chỉ có Kento Momota (Nhật Bản) năm 2019 và Ahn Se Young là những người đạt được 11 chiến thắng trong một mùa giải. Ahn Se Young là vận động viên đầu tiên trong lịch sử cầu lông thế giới ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ lập nên kỷ lục chưa từng có, với 11 chiến thắng trong hai mùa giải liên tiếp. Sau khi đạt được chiến thắng thứ 11 với tốc độ thoải mái hơn nhiều so với thành tích năm ngoái, giờ đây, cô đang hướng đến chiếc cúp vô địch thứ 12, một kỷ lục mới chưa từng có về số chiến thắng nhiều nhất trong một mùa giải, vượt qua kỷ lục của chính cô và Momota.

An Se Young đã giành tổng cộng 47 danh hiệu quốc tế để trở thành tay vợt nữ đơn sở hữu nhiều chức vô địch nhất lịch sử.

Sau khi kết thúc Đại hội thể thao châu Á, Ahn Se Young chỉ nghỉ ngơi một tuần trước khi chinh phục hai giải đấu châu Âu liên tiếp (Denmark Open và French Open). Sau khi trở về nhà, cô phải trải qua lịch trình dày đặc, tham gia giải Korea Open chỉ một tuần sau đó. Mặc dù ban đầu cô do dự không muốn thi đấu vì mệt mỏi tích lũy, nhưng Ahn Se Young đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi và thể hiện tinh thần chiến đấu trên sân nhà. Cuối cùng, cô đã đáp lại những tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình bằng cách lập kỷ lục lịch sử trước sự chứng kiến ​​của người hâm mộ trong nước, những người đã chờ đợi cô từ lâu.

Giờ đây, sau khi dành thời gian để hồi phục sức khỏe, Ahn Se Young dự định tham gia Giải Chung kết World Tour, một giải đấu được coi là "giải vô địch của các nhà vô địch", được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 9/12. Năm ngoái, Ahn Se-young đã giành được 11 chiến thắng sau giải đấu này, kết thúc mùa giải với tỷ lệ thắng kỷ lục 94,8%, cao nhất trong lịch sử đơn nam và đơn nữ, khẳng định vị thế thống trị của mình. Mùa giải này, cô thậm chí còn vượt qua cả mức độ thống trị đó, vươn lên một tầm cao hoàn toàn mới. Thành tích của Ahn Se Young mùa này là 71 trận thắng và 1 trận thua trong 72 trận đấu, với tỷ lệ thắng đạt mức ấn tượng 98,6%.

Suốt cả mùa giải, thất bại duy nhất của cô là trận thua trước Wang Zhiyi (Trung Quốc, xếp hạng 3) tại giải All England Open hồi tháng Ba. Hiện tại, dường như khó có ai có thể ngăn cản sự thống trị của Ahn Se Young, người đang viết nên lịch sử mới, với từng bước đi trong màn trình diễn hoàn hảo của mình.