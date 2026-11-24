Trong gần 10 năm qua, Kiều Trinh đã có 6 lần hợp tác với đạo diễn Hàm Trần. Nhưng mỗi lần làm việc cùng nhau, nữ diễn viên vẫn tìm thấy những trải nghiệm mới. Nữ diễn viên thường nhận lời tham gia phim của đạo diễn mà không cần biết trước quá nhiều về vai diễn, bởi mỗi tác phẩm lại mở ra một khía cạnh khác trong khả năng diễn xuất của mình.

“Mỗi một phim của anh Hàm, tôi cảm thấy may mắn vì mình lại khám phá một cánh cửa khác trong con người mình chưa được mở ra. Tôi gần như không cần biết trước quá nhiều về vai diễn. Bởi mỗi lần làm việc với anh, tôi lại có cơ hội thử sức với một điều mới”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đặc biệt, trong Con mắt thứ ba, Kiều Trinh có một phân đoạn phải ghi hình suốt bốn ngày. Đây là trải nghiệm mà cô chưa từng gặp trong sự nghiệp. “Trong cuộc đời, lần đầu tiên có một phân đoạn tôi quay bốn ngày. Một phân cảnh rất đặc biệt”, "nữ hoàng cảnh nóng" tiết lộ.

Với đạo diễn Hàm Trần, quá trình casting không chỉ nhằm tìm người có khả năng thể hiện nhân vật, mà còn phải tìm được diễn viên khiến anh tin rằng nhân vật ấy thực sự hiện diện. Anh chia sẻ, khi các diễn viên bước vào buổi thử vai, có những khoảnh khắc anh cảm nhận được rằng mình đã tìm thấy đúng người.

Đằng sau những hình tượng tâm linh và các phân đoạn kinh dị, Con mắt thứ ba còn là câu chuyện về nghiệp quả, sự chấp niệm và những mối liên kết giữa người sống với người đã khuất. Với đạo diễn Hàm Trần, mục tiêu của bộ phim không chỉ nằm ở việc tạo ra những khoảnh khắc khiến khán giả giật mình, mà còn mở ra một cách nhìn khác về thế giới tâm linh.

“Tôi muốn làm một bộ phim kinh dị không phải để người ta sợ ma, mà để người ta hiểu ma. Bởi vì người hay ma, ai cũng cần được thấu hiểu và cần bình an”, Hàm Trần chia sẻ. Với dự án này, đạo diễn kỳ vọng khán giả sẽ bước vào một thế giới tâm linh không chỉ bằng cảm giác tò mò hay sợ hãi, mà còn bằng sự suy ngẫm về những chấp niệm, mối liên kết và số phận của mỗi nhân vật.