Diễn viên Kiều Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần. Trong phim, chị vào vai bà chủ nhà trọ hết lòng yêu thương, chăm sóc người cháu trai nhưng có kết cục bất hạnh.

Diễn viên Kiều Trinh.

Tại buổi chiếu phim chiều 23/11, Kiều Trinh tiết lộ đây là một trong những vai diễn nhiều thử thách nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Có phân đoạn chị và ê-kíp phải mất 4 ngày ghi hình mới hoàn thành. Ngoài cảnh tâm lý, diễn viên trực tiếp thực hiện các cảnh hành động, vận dụng kỹ năng võ thuật và nhào lộn đã học.

Nữ diễn viên tập trung tối đa cho công việc, gần như không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian ở phim trường. Tuy nhiên, quá trình ghi hình cũng khiến chị gặp sự cố ngoài ý muốn.

“Trong một cảnh quay té ngã, tôi bị nứt xương chân. Do không muốn ảnh hưởng đến tiến độ chung, tôi cố gắng hoàn thành các cảnh quay rồi mới vào bệnh viện kiểm tra. Chấn thương sau đó để lại di chứng, khiến tôi gặp bất tiện trong sinh hoạt suốt thời gian dài”, Kiều Trinh kể với VietNamNet.

Clip diễn viên Kiều Trinh chia sẻ về vai diễn và chấn thương

Đây là dự án thứ 6 chị có dịp làm việc cùng đạo diễn Hàm Trần. Vì quý mến và tin tưởng nam đạo diễn, Kiều Trinh thường nhận lời ngay khi được ngỏ ý, không cần biết trước kịch bản hay nhân vật.

Diễn viên cho biết trước nay may mắn khi được cộng tác với nhiều đạo diễn giàu kinh nghiệm, giỏi nghề. Thay vì tự tạo áp lực, chị chọn cách tìm hiểu yêu cầu của từng người để thể hiện nhân vật trọn vẹn nhất.

Diễn viên Kiều Trinh phủ nhận danh xưng "Nữ hoàng cảnh nóng".

Trong thời gian dài, Kiều Trinh thường được khán giả gọi là “Nữ hoàng cảnh nóng”. Nữ diễn viên hài hước cho rằng danh xưng này có phần oan uổng bởi nó xuất phát từ một vai diễn trong phim nghệ thuật nhiều năm trước, không phản ánh toàn bộ sự nghiệp hay định hướng diễn xuất của chị.

“Tôi không chuyên đóng những dòng phim có cảnh nóng như mọi người vẫn nghĩ. Ở Việt Nam, các bộ phim đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt. Gọi tôi với danh xưng như thế oan uổng quá”, chị bày tỏ.

Dù vậy, Kiều Trinh vẫn sẵn sàng nếu gặp vai diễn phù hợp. Theo chị, những phân đoạn này phải thực sự cần thiết cho câu chuyện, có giá trị nghệ thuật và được cơ quan chức năng kiểm duyệt.

Diễn viên Đoàn Minh Anh đóng nữ chính của phim "Con mắt thứ ba".

Con mắt thứ ba còn có sự tham gia của Đoàn Minh Anh trong vai Vy - cô gái đứng sau một podcast về tâm linh. Thời điểm tham gia dự án, nữ diễn viên mới 17 tuổi. Đoàn Minh Anh xem cơ hội thử vai và làm việc cùng đạo diễn Hàm Trần là trải nghiệm đáng nhớ, dù không tránh khỏi áp lực khi phải tiếp cận kịch bản có chiều sâu tâm lý và nhiều lớp thông tin.

Phim thuộc thể loại kinh dị tâm linh, xoay quanh một nữ dẫn chương trình podcast nhận ra mình vô tình truyền cảm hứng cho một kẻ sát nhân cuồng tín mang dấu ấn “con mắt thứ ba”. Bi kịch bắt nguồn từ những câu chuyện cô kể về một cô bé có khả năng nhìn thấy và giúp đỡ các linh hồn.

Đạo diễn Hàm Trần (áo đen, giữa) và dàn diễn viên trong buổi giao lưu.

Ngoài Kiều Trinh và Đoàn Minh Anh, phim còn có sự góp mặt của Quang Tuấn, Trần Nghĩa, Ngọc Phước, Ba Tây, Loube Nguyễn, Gia Tuệ, Cao Thùy Linh... Tác phẩm dự kiến khởi chiếu từ ngày 4/12.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC