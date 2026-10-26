Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, xúc động cho biết, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng là biểu tượng sáng ngời về sự hy sinh của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc lưu giữ chân dung các Mẹ có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Thông qua việc ghi nhận hành trình của cô Ái Việt, Hội LHPN TPHCM mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ thành phố, đồng thời nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước.

Bà Trịnh Thị Thanh (bên trái), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, trao Bằng khen cho họa sĩ Đặng Ái Việt (Nguồn ảnh Báo PNVN)

Trước đó, ngày 18/10, tại cơ sở II Hội Mỹ thuật TPHCM đã diễn ra triển lãm ký họa và tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng - Hành trình tìm Mẹ - của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt, giới thiệu 153 tác phẩm, gồm 100 bức ký họa màu nước mới được thực hiện từ năm 2024, 5 bức tranh sơn dầu và 48 bản in từ bộ tranh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng được họa sĩ trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2024.

Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt (người thứ ba từ phải qua) được vinh danh trong Chương trình “Gương sáng Pháp luật” lần thứ III năm 2025. (Nguồn ảnh PLVN)

Năm 2025, họa sĩ Đặng Ái Việt cũng đã được Bộ Tư pháp vinh danh trong Chương trình “Gương sáng Pháp luật” lần thứ III năm 2025, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Sự kiện ghi nhận hành trình bền bỉ, gian nan nhưng đầy nhân ái khi bà một mình rong ruổi khắp các tỉnh, thành phố trên chiếc xe máy nhỏ để vẽ và ký họa hơn 3.000 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nữ họa sĩ đã một mình rong ruổi khắp các tỉnh, thành phố trên chiếc xe máy nhỏ để vẽ và ký họa hơn 3.000 chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Nguồn ảnh NVCC)