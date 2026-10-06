Nữ hộ sinh đỡ đẻ thành công song thai trên đường chuyển viện

Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My biểu dương nữ hộ sinh Pơloong Thị Nhung và lái xe Trần Văn Bàng.

Trước đó, sản phụ H.H.N. (18 tuổi, trú xã Nam Trà My) mang song thai, được tiên lượng đẻ khó nên được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để tiếp tục theo dõi, điều trị. Tuy nhiên trong quá trình di chuyển, sản phụ N. bất ngờ chuyển dạ nhanh. Nữ hộ sinh Pơloong Thị Nhung đi cùng đã kịp thời đánh giá tình trạng, chủ động xử trí và đỡ thành công trẻ thứ nhất trên tuyến đường qua địa phận Bắc Trà My.

Hành trình chuyển viện tiếp tục, sản phụ N. sinh trẻ thứ hai khi xe đang di chuyển qua tuyến đường Tiên Phước. Đáng chú ý, trẻ thứ hai ở tư thế ngôi ngược, đòi hỏi người thực hiện phải hết sức bình tĩnh và xử trí phù hợp. Nữ hộ sinh Pơloong Thị Nhung tiếp tục đỡ đẻ thành công, đồng thời thực hiện chăm sóc ban đầu cho hai trẻ ngay trên xe cấp cứu.

Trong suốt hành trình, lái xe Trần Văn Bàng phối hợp chặt chẽ với nữ hộ sinh, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa duy trì hành trình chuyển tuyến để đưa sản phụ cùng hai trẻ sơ sinh đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam an toàn…

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh và khả năng xử trí của ê-kíp, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My đã kịp thời biểu dương nữ hộ sinh Pơloong Thị Nhung và lái xe Trần Văn Bàng tại buổi giao ban toàn viện.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, trong điều kiện địa bàn miền núi, khoảng cách chuyển tuyến xa và giao thông còn nhiều khó khăn, mỗi tình huống cấp cứu phát sinh trên đường đều đặt ra những thử thách lớn đối với nhân viên y tế. Việc xử trí thành công trường hợp trên không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho mẹ và hai trẻ sơ sinh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế: tận tâm, trách nhiệm, vững vàng chuyên môn và luôn đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.