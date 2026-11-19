Cô Trần An Trường Giang tâm tình, đổi mới giáo dục không chỉ là nâng cao chất lượng dạy và học, đó còn là hành trình xây dựng ngôi trường nhân ái, nơi mỗi học sinh được quan tâm dìu dắt, tôn trọng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cô Trần An Trường Giang – Hiệu trưởng Trường THCS Củ Chi 1

Trách nhiệm dẫn dắt, đồng hành yêu thương

Gắn bó với ngành giáo dục suốt 27 năm, cô Trần An Trường Giang luôn xem tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ và niềm tin vào giá trị của giáo dục là động lực để mình bền bỉ với nghề.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ bục giảng đến công tác quản lý, điều cô Trần An Trường Giang hướng đến vẫn là tạo dựng môi trường giáo dục tốt đẹp hơn, nơi học sinh được phát triển toàn diện và giáo viên có điều kiện phát huy năng lực và đam mê sáng tạo.

Tháng 4/2015, cô Trần An Trường Giang được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến. Đến tháng 8/2022, cô tiếp tục được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thông Hội. Từ ngày 1/9/2026, sau khi sáp nhập với Trường THCS Tân Tiến, trường mới mang tên Trường THCS Củ Chi 1.

Ở mỗi chặng đường công tác, cô Trần An Trường Giang đều trăn trở với bài toán làm sao vừa giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp, vừa bắt nhịp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Đặc biệt, trước những khó khăn của học sinh vùng ven, cô Trần An Trường Giang luôn đau đáu về việc bảo đảm cơ hội học tập cho từng em, nhất là những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Với cô, áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy hay những kỳ thi chuyển cấp, mà còn là khi chứng kiến những ánh mắt ham học của các em nhỏ nhưng điều kiện gia đình lại thiếu thốn. Chính điều đó thôi thúc cô Trần An Trường Giang cùng tập thể nhà trường tìm kiếm, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho học sinh.

Cô Cao Thị Kim Thoa, giáo viên Trường THCS Củ Chi 1 .

Hằng năm, nhà trường vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học. Những phần quà, bộ đồng phục áo trắng đầu năm học, sự sẻ chia trong dịp lễ, Tết tuy giá trị vật chất có thể khác nhau nhưng đều gửi gắm thông điệp rằng các em luôn được nhà trường quan tâm, đồng hành.

Cô Cao Thị Kim Thoa, giáo viên Trường THCS Củ Chi 1 cho biết, điều khiến cô ấn tượng ở Hiệu trưởng Trần An Trường Giang là sự tận tụy, công tâm và phong cách lãnh đạo vừa nghiêm túc, nguyên tắc, vừa gần gũi, chân thành. Với những giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm, cô Trần An Trường Giang luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo từng công việc, từ giảng dạy, chủ nhiệm đến các hoạt động chuyên môn.

Không chỉ quan tâm đến đồng nghiệp, cô Trần An Trường Giang còn dành nhiều tâm huyết để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, trách nhiệm. Theo cô Trần An Trường Giang, muốn tập thể gắn bó, người quản lý trước hết phải làm gương, công tâm, minh bạch; đồng thời tạo không gian an toàn để giáo viên được sáng tạo, được tôn trọng sự khác biệt và được ghi nhận những đóng góp dù nhỏ nhất.

Cô Trần An Trường Giang tự hào đứng bên hàng cây do Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trồng tại Trường THCS Củ Chi 1.

Đổi mới từ những điều thiết thực

Trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục, cô Trần An Trường Giang xác định chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học là những nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn giảng, từng bước số hóa công tác quản lý và hồ sơ chuyên môn.

Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, kỹ năng sống và phát triển năng khiếu được tổ chức đa dạng, giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức qua sách vở mà còn có cơ hội thực hành, khám phá và vận dụng vào thực tế.

Những đổi mới ấy đang tạo nên sự chuyển biến tích cực trong môi trường học tập. Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 9/4 cho biết, em rất thích những tiết học có sự kết hợp giữa công nghệ AI, STEM và các hoạt động thực hành. Thay vì chỉ nghe giảng lý thuyết, học sinh được trực tiếp tham gia trải nghiệm, tự tay thực hiện các hoạt động và tiếp cận kiến thức theo cách sinh động hơn.

Em cũng bày tỏ sự yêu mến đối với cô Hiệu trưởng bởi dù có phong thái nghiêm túc, cô vẫn luôn gần gũi, quan tâm, giải đáp thắc mắc và động viên học sinh, nhất là trong những kỳ thi quan trọng.

Một trong những dấu ấn thiết thực trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục của nhà trường là việc vận động nguồn lực xã hội để cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, tạo không gian học tập khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, màn hình LED ngoài trời được tài trợ đã góp phần đổi mới các buổi sinh hoạt dưới cờ, giúp nội dung tuyên truyền, giáo dục trở nên trực quan, sinh động, thu hút sự chú ý của học sinh.

Những hình ảnh, video ứng dụng công nghệ số giúp các em tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn và tạo thêm không khí hào hứng trong các hoạt động đầu tuần. Đó cũng là cách nhà trường từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh, biến những giờ sinh hoạt tưởng chừng quen thuộc thành không gian giáo dục giàu tính tương tác.

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 9/4 Trường THCS Củ Chi 1

Trường học hạnh phúc bắt đầu từ sự thấu hiểu

Với cô Trần An Trường Giang, trường học hạnh phúc không phải là một khẩu hiệu mang tính hình thức, mà phải được hình thành từ những điều cụ thể trong đời sống học đường. Đó là khi giáo viên cảm thấy được trân trọng mỗi ngày đến trường; học sinh được an toàn, yêu thương, tôn trọng trong từng tiết học; những áp lực về điểm số dần được thay thế bằng niềm say mê học tập và khám phá.

Quan niệm ấy được hun đúc từ chính những trải nghiệm trong quá trình làm nghề. Cô từng kể về một kỷ niệm đã hơn mười năm nhưng đến nay vẫn còn khiến mình day dứt đó là lần ký quyết định kỷ luật một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải sống nương tựa vào người ông đã lớn tuổi.

Khi đặt bút ký quyết định, cô cảm thấy lòng nặng trĩu. Hình ảnh ánh mắt cùng những giọt nước mắt của em hôm ấy vẫn còn in đậm trong ký ức. Cô Trần An Trường Giang tự hỏi liệu những lời nghiêm khắc của mình có giúp em nhận ra lỗi lầm để sửa đổi, hay vô tình khiến em mặc cảm, ngại đến trường, ngại gặp thầy cô.

Chính câu chuyện ấy đã để lại cho cô một bài học sâu sắc đó là trước khi trách phạt một học sinh, người thầy cần dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của các em. Học sinh cần được chỉ ra lỗi sai, hướng dẫn cách sửa chữa, nhưng quan trọng hơn, các em phải biết rằng sau mỗi lần vấp ngã, thầy cô vẫn luôn sẵn lòng đón nhận và giúp đỡ.

Có lẽ cũng từ suy nghĩ ấy, cô Trần An Trường Giang luôn đề cao sự thấu cảm trong công tác quản lý, xem việc đồng hành với giáo viên và học sinh là trách nhiệm không thể tách rời của người đứng đầu nhà trường.

Đằng sau những đổi mới về phương pháp dạy học, những hoạt động chăm lo học sinh khó khăn hay sự khang trang của cơ sở vật chất là mong muốn xây dựng một môi trường mà ở đó mỗi người đều cảm nhận được mình thuộc về. Đó cũng là nền tảng để thầy và trò cùng nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng vươn lên.

Hơn 27 năm gắn bó với nghề giáo, hành trình của cô Trần An Trường Giang không chỉ được ghi dấu bằng những đổi thay trong công tác quản lý hay những kết quả giáo dục, mà còn bởi sự tận tâm dành cho từng thế hệ học trò và sự đồng hành với đồng nghiệp.

Trường THCS Củ Chi 1, TP.HCM

Trên hành trình đổi mới giáo dục, có những thành quả được đo đếm bằng con số, bằng thành tích, nhưng cũng có những giá trị không thể cân đong bằng vật chất. Đó là nụ cười của học sinh khi mỗi ngày tới trường, là niềm tin của giáo viên khi được sẻ chia, là cơ hội tiếp tục đến lớp của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và với cô Trần An Trường Giang, có lẽ đó chính là những thành quả ý nghĩa nhất của “sự nghiệp trồng người”.