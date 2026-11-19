Cô giáo Nguyễn Thị Thuý Ba (giữa) bên đồng nghiệp, học trò.

Từ nữ sinh với ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn

Ba năm trung học phổ thông, cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Thúy Ba được đi dưới hàng dương rợp bóng mát và nghe rì rào gió hát. Với tà áo dài thướt tha và mái tóc đen huyền, cô nữ sinh ấy nhen nhóm một ước mơ cháy bỏng là trở thành cô giáo dạy Văn.

Từ sớm, cô học trò ấy đã bộc lộ năng khiếu văn chương và được thầy cô tận tình dạy dỗ. Chính thầy cô nơi đây đã chắp cánh ước mơ cho cô học trò bé nhỏ ấy trở thành cô giáo dạy Văn sau này.

Với khát vọng tha thiết, ước mơ làm cô giáo dạy Văn cũng trở thành hiện thực. Nữ sinh Nguyễn Thị Thúy Ba nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngành Sư phạm Văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thế là một hành trình chinh phục tri thức mới bắt đầu trên giảng đường đại học. Sau bốn năm đại học, niềm vui tốt nghiệp ra trường chưa dứt thì niềm vui nữa tiếp nối khi cô được trở về giảng dạy dưới mái trường xưa, chính thức đứng trên bục giảng.

Cũng cánh cổng trường xưa, hàng dương cũ nhưng chặng đường mới mở ra, từ đây cô giáo bắt đầu một hành trình "gieo chữ trồng người". Nói về niềm vui khôn tả này, nữ giáo viên chia sẻ một cách chân tình: "Hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là được cống hiến dưới mái trường thân yêu này, bởi vì ở đây tôi được tiếp tục học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ thầy cô của tôi, đặc biệt được đồng hành với mái trường thân yêu".

Với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào trong tà áo dài truyền thống, cô giáo trẻ đã mở ra từng trang văn đong đầy tình yêu thương cho biết bao thế hệ học trò. Sân trường như còn in rõ hình dáng của nữ hiệu trưởng nhẹ nhàng có giọng nói ngọt ngào. Sau này nhiều thế hệ học trò hay nhắc đến câu nói mở đầu của cô trong tiết sinh hoạt dưới cờ: "Các em học sinh thân mến!".

Trong sự nghiệp gieo chữ trồng người, cô giáo không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Trong giao tiếp, cô thường tâm niệm rằng: "Đối nhân bằng tấm lòng chân thành thì thế nhân sẽ đáp lại bằng tình yêu thương".

Những thành tích mà cô giáo đạt được đã nói lên điều đó. Những danh hiệu thi đua từ cơ sở đến cấp tỉnh cùng với nhiều giấy khen, bằng khen các cấp đã minh chứng cho sự miệt mài không mệt mỏi của một nhà giáo yêu nghề, hết lòng với bục giảng. Sự cống hiến của cô giáo trẻ đã được ghi nhận.

Cô lần lượt trải qua nhiều vị trí quan trọng, từ tổ trưởng chuyên môn, phó hiệu trưởng đến bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Dù ở vị trí nào, cô cũng để lại một niềm tin sâu sắc, một sự chuẩn mực nơi đồng nghiệp.

Dấu ấn của một nữ hiệu trưởng

Nữ Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thuý Ba bên đồng nghiệp.

Nhiều người cho rằng phong cách làm việc ít nhiều thể hiện tầm nhìn chiến lược. Ở cô, điểm nổi bật nhất là luôn ân cần lắng nghe tất cả mọi người. Chính sự ân cần đã làm giảm khoảng cách giữa lãnh đạo và giáo viên.

Đảm nhận cương vị hiệu trưởng tại ngôi trường từng học cấp ba là một áp lực không tránh khỏi, vì thế cô luôn tự nhủ lòng ứng xử khéo léo để vượt qua những khó khăn ban đầu.

Thầy cô từng dạy học năm xưa bây giờ đây trở thành cấp dưới, tất nhiên cô phải ứng xử sao cho trọn đạo. Với đồng nghiệp trẻ, cô vừa là người chị người bạn vừa là người đồng nghiệp gần gũi. Môi trường sư phạm hạnh phúc đã được kiến tạo.

Nữ lãnh đạo tâm sự: "Trong giao tiếp với mọi người, chân thành là điều cốt lõi để giữ gìn mối quan hệ. Điều đó sẽ tạo nên sức mạnh của tập thể hội đồng sư phạm, hình thành môi trường học đường thân thiện". Dấu ấn ấy khó phai mờ, không có bụi thời gian nào phủ được.

Trái tim ấm áp của người con đất Trảng không chỉ dành cho chuyên môn mà còn hướng về những học trò nghèo bất hạnh. Cô hiệu trưởng chia sẻ với đồng nghiệp: "Không có gì ý nghĩa hơn khi giúp đỡ học sinh thoát khỏi cảnh nghỉ học để mưu sinh, lo cho gia đình".

Dưới sự dẫn dắt của cô, ngôi trường ngày càng lớn mạnh. Trong hai nhiệm kỳ làm hiệu trưởng, tập thể nhà trường nhiều lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và vinh dự nhận được Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyến đò sang ngang nhưng ân tình ở lại

Thời gian thấm thoát trôi mau, khép lại hành trình hơn 30 năm làm cô lái đò trên dòng sông tri thức, trong buổi lễ tổng kết cuối cùng, cô không giấu được xúc động. Những giọt nước mắt ràn rụa hòa trong lời dặn dò học sinh còn vang vọng như mới ngày hôm qua: "Cô mong rằng, dù sau này có rời xa mái trường này, các em hãy luôn nhớ rằng: Kiến thức, kỷ luật và tình yêu thương chính là hành trang quý báu nhất để các em bước vào đời...".

Tình yêu của cô giáo dành cho học trò là vô bờ bến, đến khi về hưu vẫn còn vương mang. Tình yêu mà người học trò dành cho mái trường này vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Dù đã về hưu nhưng hình ảnh nữ hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Ba tâm huyết vẫn còn mãi dưới bóng hàng dương xanh ngát.

Câu chuyện về hành trình theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn và trái tim yêu thương học trò là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà giáo trẻ hôm nay. Đó còn là động lực để mọi người chấp bút viết tiếp câu chuyện đẹp về hình ảnh nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.