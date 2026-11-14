Nữ hiệu trưởng 28 năm tận tụy với nghề ở vùng khó TP Đồng Nai

Cô Lê Thị Khánh Thu. Ảnh: NVCC.

Cô Lê Thị Khánh Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Phú (xã Xuân Phú, TP Đồng Nai) là một trong 70 nhà giáo tiêu biểu sẽ gặp Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tới đây.

Chia sẻ về hành trình nghề giáo dài 28 năm, cô Khánh Thu nói đó là quá trình thăng trầm nhưng đáng nhớ bởi một chữ "duyên" với nghề giáo. Xã Xuân Phú nơi cô công tác là địa phương thuộc diện khó khăn của Đồng Nai với nhiều người dân là đồng bào dân tộc Chơ Ro.

Kể về mối lương duyên với nghề, cô Thu chia sẻ, gia đình có 3 chị em gái đều làm giáo viên mầm non. Do ảnh hưởng từ hai người chị lớn, cô Thu thời điểm đó chọn học sơ cấp sư phạm tại Trường Sư phạm Đồng Nai sau nâng cấp lên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường Đại học Đồng Nai). Liên thông lên Đại học, cô Thu học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô Thu cùng một số giáo viên trường. Ảnh: NVCC.

Sau khi tốt nghiệp, ra trường năm 1992, cô giáo Thu công tác trong ngành giáo dục hơn một năm. Nhưng vì những lý do cá nhân chị xin nghỉ nghề giáo và về TPHCM học thêm đàn organ và sau đó dạy nhạc tại các trung tâm. Đến năm 1999, trong dịp hè, chị Thu quay lại với nghề giáo sau 8 năm. “Quãng thời gian 8 năm cũng là một trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ. Có lẽ nghiệp làm giáo viên đã gắn vào tôi”, chị Thu nhớ lại.

Sau nhiều năm làm giáo viên, quản lý giáo dục, năm 2022, cô Thu về công tác tại Trường Mầm non Xuân Phú. Trường có 15 lớp, với điểm trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường cùng 445 học sinh, tỷ lệ học sinh đạt phổ cập năm 2026.

Do mức sống người dân khá thấp, nên đầu năm giáo viên phải tổ chức vận động các gia đình cho trẻ em ra lớp theo quy định. Nhiều gia đình vì hoàn cảnh, không có chi phí cho trẻ đi học mặc dù được miễn học phí.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tổ chức Holt, hàng năm các chuyên gia của tổ chức này cử người lên trường, rà soát, đánh giá hoàn cảnh của học sinh. Sau đó, tổ chức phi chính phủ này chi trợ cấp nhằm hỗ trợ các em người dân tộc khó khăn không có điều kiện ăn trưa. Đến nay, Tổ chức Holt đã hỗ trợ 120 trẻ tiền ăn trưa với tổng chi phí hơn 365 triệu đồng.

Để tạo động lực cho trẻ em nghèo đến trường, Trường Mầm non Xuân Phú vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ kinh phí, trao học bổng khuyến khích học tập cho các em dịp đầu năm. Vào lễ tổng kết cuối năm, nhà trường có những phần quà cho bé ngoan để khích lệ tinh thần.

Lễ chào cờ của học sinh Trường Mầm non Xuân Phú. Ảnh: NTCC.

Không chỉ tổ chức hoạt động chuyên môn, cô Thu cùng các thành viên Ban giám hiệu và giáo viên tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thông qua hoạt động Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" nhân các ngày lễ lớn. Trường vận động tập thể sư phạm thường xuyên thăm hỏi, tặng quà bà Lê Thị Gái thuộc gia đình chính sách tại địa phương, chăm sóc gia đình ông Văn Núi thuộc gia đình người có công cách mạng.

Theo cô Thu, đặc thù giáo viên mầm non là công việc vất vả, đi sớm về muộn, chịu nhiều áp lực nên ít có thời gian cho gia đình hơn những nghề khác. Tuy nhiên những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thu nhập của giáo viên mầm non đã tăng lên, tạo điều kiện để các cô yên tâm công tác.

Về kiến nghị, cô Thu mong muốn các bộ luật về lao động, quy định của bảo hiểm xã hội về tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non sẽ được sửa đổi theo hướng giáo viên đủ 55 tuổi sẽ được nghỉ hưởng chế độ. “Các cấp có thể nghiên cứu thống nhất các văn bản luật để những cô giáo sau nhiều năm cống hiến có thể nghỉ ngơi theo chế độ”, cô Thu chia sẻ.

Với những đóng góp cho nghề giáo, cô Lê Thị Khánh Thu được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học (2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025); Bằng khen Bộ GD&ĐT (năm 2020); Bằng khen cấp tỉnh các năm học 2020-2021; năm 2022; năm học 2022-2023; Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng (năm 2023).