Ngày 25/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào lúc 7h45 ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Sarah Therese cùng tang vật bị bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một chiếc vali màu đen của Sarah Therese (33 tuổi, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Làm việc với cơ quan chức năng, Sarah Therese khai nhận được một người đàn ông liên hệ, sau đó thuê vận chuyển số súng, đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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