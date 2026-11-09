Nữ golfer giành HCV Olympic tìm sự bình tĩnh qua trang sách

Lydia Ko yêu thích sách truyền cảm hứng từ khi còn là thiếu niên. Ảnh: @lydsko.

Lydia Ko (sinh năm 1997), nữ golfer người New Zealand gốc Hàn Quốc, là một trong những gương mặt nổi bật của làng golf nữ thế giới với 3 danh hiệu major, HCV Olympic Paris 2024 và vị trí trong Đại sảnh Danh vọng LPGA (Hiệp hội Golf nữ chuyên nghiệp Mỹ).

Để thư giãn sau lịch trình thi đấu dày đặc, Lydia Ko thường tìm đến sách, đặc biệt yêu thích những tác phẩm truyền cảm hứng. Trong cuộc phỏng vấn với Golf Channel năm 2014, nữ golfer tiết lộ cuốn sách yêu thích là Unstoppable: The Incredible Power of Faith in Action (Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng) của Nick Vujicic. Ko đọc cuốn sách này khi mới 17 tuổi.

Xuất bản năm 2012, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng kể về hành trình vượt qua nghịch cảnh của Nick Vujicic, diễn giả truyền cảm hứng người Australia, người sinh ra đã mắc chứng bẩm sinh không có cả tay lẫn chân. Cuốn sách đề cập đến cách đối diện khó khăn, duy trì niềm tin và tìm kiếm động lực trước những thử thách trong cuộc sống.

Những tác phẩm đề cao niềm tin và khả năng vượt qua giới hạn bản thân nằm trong nhóm sách được Lydia Ko yêu thích. Ảnh: First News.

Ko còn dành nhiều thời gian đọc tài liệu tâm lý học khi theo học trực tuyến tại Korea University, trường đại học ở Seoul (Hàn Quốc). Tại U.S. Women's Open 2016, cô thừa nhận gặp khó khăn khi phải cân bằng khối lượng bài đọc, bài tập với lịch thi đấu dày đặc. Dù vậy, nữ golfer vẫn yêu thích lĩnh vực này vì muốn tìm hiểu cách con người suy nghĩ, hành động và vai trò của tâm lý trong thể thao.

Không chỉ đọc để thư giãn và mở rộng kiến thức, Ko còn thích chia sẻ những điều ý nghĩa rút ra từ sách. Cô thường đăng lên tin của Instagram các câu trích dẫn hoặc những cuốn sách mang lại cảm hứng, với mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến người khác.

Nữ golfer thậm chí viết các lời nhắc ngắn trong sổ ghi chú sân golf (yardage book), giúp bản thân tập trung vào những điều quan trọng khi bước vào mỗi vòng đấu.

Trong mùa giải 2026, Lydia Ko tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh tại LPGA Tour, hệ thống golf nữ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, dù chưa giành thêm danh hiệu. Tính đến ngày 7/11, nữ golfer người New Zealand gốc Hàn Quốc đã tham dự 17 giải đấu, có 5 lần lọt top 10 và kiếm được khoảng 1,05 triệu USD tiền thưởng.

Ko khởi đầu mùa giải tích cực khi đứng thứ 4 tại Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, đồng hạng 5 tại Honda LPGA Thailand và tiếp tục xếp thứ 4 tại Ford Championship. Đáng chú ý, cô ghi 60 gậy ở vòng mở màn Ford Championship, thành tích 18 hố tốt nhất trong sự nghiệp.

Tại các giải major, Ko đạt kết quả tốt nhất ở Amundi Evian Championship vào tháng 7, khi đồng hạng 7 với tổng 271 gậy. Tuy nhiên, phong độ của cô chững lại vào nửa cuối mùa giải. Ở lần ra sân gần nhất tại Maybank Championship (Malaysia), cô đứng thứ 60. Theo bảng xếp hạng công bố ngày 2/11, Ko giữ vị trí thứ 17 thế giới.