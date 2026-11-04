Nữ golf thủ 15 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị sét đánh, gia đình phản ánh công tác tổ chức, cấp cứu tại giải đấu

Theo The Nation, tai nạn xảy ra khoảng 16h ngày 1/11 tại sân golf thuộc huyện Bang Nam Priao, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan. Aeya đang tham gia giải dành cho thanh thiếu niên thì bị sét đánh tại hố số 11. Nữ caddie Saithan, 31 tuổi, cũng bị thương và được theo dõi y tế.

Khi cứu hộ tiếp cận, Aeya đã bất tỉnh, không còn dấu hiệu sinh tồn. Nhân viên cứu hộ lập tức hồi sức tim phổi, giúp tim em đập trở lại trước khi chuyển đến Bệnh viện Bang Nam Priao. Sau đó, em được đưa tới Bệnh viện Buddhasothorn để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ với Khaosod, bà Natcha Pradubyart, 49 tuổi, mẹ Aeya, cho biết từ khoảng 15h, bà đã nghe tiếng sét gần hàng thông bên trái sân. Nhiều tiếng sét tiếp tục vang lên, trời bắt đầu mưa và thời tiết xấu dần.

Nữ golf thủ 15 tuổi bị sét đánh tử vong khi thi đấu. Ảnh: Khaosod

Theo bà Natcha, trọng tài chưa thông báo tạm dừng nên các vận động viên nhỏ tuổi vẫn thi đấu. Chỉ khi có thêm tiếng sét lớn từ phía bên phải, kèm mưa nặng hạt, trọng tài mới thông báo dừng và điều xe đón các em về khu vực nghỉ.

Bà Aphorn Pradubyart, 67 tuổi, bà nội Aeya, kể rằng trước khi cháu gặp nạn, khu vực sân đã có 2 lần sét đánh. Bà đặt câu hỏi vì sao giải vẫn tiếp tục, đồng thời nghi ngờ ban tổ chức muốn hoàn tất chương trình đúng tiến độ.

Theo lời bà Aphorn, tia sét tiếp theo đánh trúng Aeya gần hố số 11, khiến em bị bỏng ở đầu và nhiều vị trí trên cơ thể, mũ golf bị rách.

Tại nhà câu lạc bộ, bà Natcha thấy 2 người cùng nhóm với con trở về nhưng không thấy Aeya. Khi hỏi, bà được trả lời con đang nằm nghỉ. Một lúc sau, nghe tin có người bị sét đánh, bà mới biết nạn nhân là con gái.

Gia đình cho rằng sân golf không có xe cứu thương túc trực, khiến việc đưa Aeya đi cấp cứu mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chưa có kết luận độc lập về thời gian chờ đợi cũng như ảnh hưởng đến cơ hội sống sót của em.

Theo người mẹ, tim Aeya từng ngừng đập gần 1 giờ và em phải trải qua nhiều đợt hồi sức. Cha em đang làm việc tại Myanmar vội về Thái Lan, kịp gặp con lần cuối trước khi em qua đời sáng 2/11.

Aeya được đánh giá là tài năng golf trẻ, từng giành nhiều giải cấp tỉnh và được chọn vào danh sách vận động viên dự bị đội golf tỉnh Chon Buri.