Nữ giáo viên trẻ hiến tạng, trao cơ hội sống cho người bệnh chờ ghép

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các bệnh viện tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai.

Người hiến là chị Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), giáo viên tiếng Anh. Ngày 10/10, chị được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông, trong tình trạng tổn thương nặng. Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, nỗ lực cứu sống người bệnh.

Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, chị Thư không còn khả năng hồi phục. Các bác sĩ tiến hành đánh giá, thực hiện quy trình chẩn đoán và xác định chết não theo quy định chuyên môn. Trong quá trình này, bệnh viện tư vấn, cung cấp thông tin và đồng hành cùng gia đình xem xét việc hiến tạng.

Giữa nỗi đau mất người thân khi tuổi đời còn rất trẻ, gia đình chị Thư đồng ý hiến các tạng đủ điều kiện để trao cơ hội sống cho những người bệnh khác. Gan và thận của chị được tiếp nhận, điều phối.

Để thực hiện ca phẫu thuật, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Các chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng tạng, xây dựng phương án phẫu thuật, bảo quản và điều phối. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục duy trì hồi sức người hiến nhằm bảo đảm tối đa chất lượng các tạng được trao tặng.

Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiễn biệt nữ giáo viên trẻ hiến tạng.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, điều trị, phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não đến tư vấn gia đình và phối hợp tổ chức lấy tạng đều được thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại một bệnh viện tư nhân trong cả nước thực hiện đầy đủ chuỗi quy trình này ngay tại cơ sở.

Kết quả trên cho thấy khả năng kết nối giữa cơ sở y tế tư nhân tại địa phương với mạng lưới điều phối, lấy và ghép tạng quốc gia. Việc tổ chức lấy tạng ngay tại Gia Lai cũng mở thêm cơ hội phát triển mạng lưới hiến mô, tạng ở Tây Nguyên, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý và tận dụng nguồn tạng hiến quý giá.