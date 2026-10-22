Nữ giáo viên bị nam sinh đánh gãy mũi trên bục giảng tổn hại sức khỏe 12%

Cô giáo bị nam sinh lớp 12 đánh trong giờ học được xác định tổn hại sức khỏe 12%. Theo luật sư, nam sinh 17 tuổi có thể phải đối diện hình phạt tù, nhưng việc xử lý còn phải tuân thủ quy định riêng đối với người chưa thành niên.

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