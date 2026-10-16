Nữ giáo viên 2 lần trình báo, trả số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản

Lập tức trình báo sau khi số tiền lớn “chảy” vào tài khoản

Ngày 16/10, Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ cô giáo Hồ Thị Phượng (sinh năm 1983, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp) xác minh và chuyển trả số tiền gần 17 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Cô giáo Hồ Thị Phượng tiến hành các thủ tục, chuyển trả số tiền chuyển nhầm qua tài khoản

Trước đó, tài khoản ngân hàng của cô giáo Hồ Thị Phượng bất ngờ nhận được số tiền 16.937.000 đồng từ một người lạ chuyển đến. Biết có người chuyển khoản nhầm, cô giáo Hồ Thị Phượng đã chủ động đến Công an xã Hướng Hiệp trình báo, phối hợp xác minh, tìm người chuyển khoản nhầm để chuyển trả.

Qua phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là anh Hồ Văn Kính (sinh năm 1991, trú tại thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp).

Ngay trong ngày 16/10, trước sự chứng kiến của cơ quan công an, cô giáo Hồ Thị Phượng đã chuyển trả lại số tiền gần 17 triệu đồng cho anh Kính.

Từng trình báo, chuyển trả 300.000.000 đồng

Công an xã Hướng Hiệp cho biết, đây là lần thứ 2 cô giáo Hồ Thị Phượng chủ động trình báo đơn vị sau khi nhận được tiền chuyển nhầm. Theo đó, vào tháng 9/2026, tài khoản ngân hàng của cô giáo Hồ Thị Phượng nhận được 300.000.000 đồng do người lạ chuyển nhầm.

Vào tháng 9/2026 cô giáo Hồ Thị Phượng từng trình báo, chuyển trả 300.000.000 đồng cho người chuyển nhầm

Với tinh thần trung thực, trách nhiệm cô giáo Hồ Thị Phượng đã đến Công an xã Hướng Hiệp để trình báo, phối hợp xác minh, hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh Trần Văn Huy (sinh năm 1992, trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị).

Công an xã Hướng Hiệp đánh giá hành động trung thực, trách nhiệm của cô giáo Hồ Thị Phượng đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Qua vụ việc, Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.