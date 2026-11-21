Giới chức bang Indiana (Mỹ) đã xác định danh tính 4 thành viên trong một gia đình được phát hiện tử vong tại nhà riêng hồi đầu tuần, gồm một nữ giáo sư Đại học Purdue, chồng và hai con gái của bà.

Gia đình bà bà Julie Tkach .

Theo thông cáo của Văn phòng Giám định pháp y hạt Tippecanoe, các nạn nhân gồm Tiến sĩ Julie Tkach (53 tuổi), chồng bà là Thomas Tkach (51 tuổi), cùng hai con gái Katharyn Tkach (17 tuổi) và Lauren Tkach (16 tuổi). Cả 4 người được phát hiện tử vong tại ngôi nhà ở West Lafayette, bang Indiana, vào rạng sáng thứ Năm (19/11).

Đại diện Đại học Purdue xác nhận với tạp chí People rằng bà Julie Tkach là phó giáo sư lâm sàng chuyên ngành quản lý khách sạn và du lịch của trường.

Theo thông cáo, cuộc điều tra bắt đầu vào khoảng 1h50 sáng, khi Văn phòng Giám định pháp y nhận được thông báo về những trường hợp tử vong bên trong ngôi nhà.

Cảnh sát chưa đưa ra bình luận về động cơ có thể liên quan đến vụ việc. Tính đến thời điểm bài báo được công bố, nguyên nhân và cách thức tử vong của các nạn nhân vẫn chưa được công bố.

Bà bà Julie Tkach và 2 con gái.

Theo đoạn ghi âm liên lạc khẩn cấp mà đài Star City TV thu thập được, tổng đài đã nhận được một cuộc gọi đáng lo ngại trước khi các thi thể được phát hiện.

"Đơn vị 32, có phải có một người nổ súng trong nhà không? Người đó có thể là cha của người gọi. Cô bé cho biết cha mình có súng và đang đe dọa bắn cả gia đình. Tôi nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên, sau đó đường dây hoàn toàn im lặng", nhân viên điều phối khẩn cấp nói trong đoạn ghi âm.

Tiến sĩ Julie Tkach được mọi người tưởng nhớ bởi những thành tựu trong sự nghiệp và lòng tốt của bà.

Bà gia nhập Đại học Purdue vào năm 2024. Trước đó, bà từng giảng dạy tại Đại học Bang South Dakota, nơi bà được Khoa Giáo dục và Khoa học Nhân văn vinh danh là "Giảng viên của năm" trong năm học 2021–2022, theo hồ sơ công tác của bà.