Nữ giáo sinh bị phụ huynh hành hung: 'Tôi cảm thấy xấu hổ với học sinh'

Tại trung tâm Chăm sóc sức khỏe Nghệ An, qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ kết luận bệnh nhân P.T.H. (SN 1997), sinh viên đang thực tập tại trường mầm non Việt – Lào, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An có hiện tượng bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy thai.

Trao đổi với PV, cô H. cho biết, vào sáng 22/3, khi đang cho các cháu học sinh uống sữa thì phụ huynh Phan Thị Nghĩa bế con đến.

"Bà Nghĩa hỏi vết thâm trên chân cháu có phải do cô đánh không? Không cho tôi giải thích, bà Nghĩa lôi tóc kéo từ nhà vệ sinh ra cổng chính, rồi đánh vào lưng và bụng. Tôi có cầu xin đừng đánh vì đang có bầu thì phụ huynh Nghĩa còn đe dọa đánh cho chết", cô H. nghẹn nghào nói.

Cô H. đang được điều trị sau vụ việc xảy ra.

Sau đó, cô chủ nhiệm và bạn giáo sinh đến can ngăn nhưng phụ huynh Nghĩa vẫn không chịu tha. Chỉ đến khi bà Nghĩa yêu cầu quỳ xin lỗi, do sợ hãi ảnh hưởng đến thai nhi nên cô H. đành phải quỳ xuống, vị phụ huynh này mới bỏ đi.

"Để bảo vệ tính mạng đứa con trong bụng, tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi cháu (con chị Nghĩa - PV). Mấy hôm nay tôi đã khóc phần vì đau, phần vì nhục nhã.

Mình không làm gì mà chị (Nghĩa - PV) vẫn bắt mình quỳ xin lỗi cháu. Tôi thấy nhục cho bản thân, rồi để các cháu thấy vậy tôi cũng cảm thấy xấu hổ với học sinh, với phụ huynh và mọi người.

Rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để trả lại sự trong sạch và danh dự cho tôi", cô H. bức xúc nói.

Để có thông tin đa chiều, PV đã nhiều lần đến gặp phụ huynh Nghĩa nhưng cánh cửa nhà luôn trong tình trạng đóng. Hiện, Công an TP.Vinh đang trưng cầu giám định thương tích cô H. để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

