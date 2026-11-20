Giảng viên Dư Phương Trang Đài, Trường Cao đẳng Cà Mau vinh dự được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026.

Đổi mới bài giảng, nghiên cứu từ nhu cầu thực tiễn địa phương

Với giảng viên Dư Phương Trang Đài, giá trị của nghề giáo không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn ở khả năng giúp người học làm chủ kỹ năng, biết vận dụng những điều đã học vào công việc và cuộc sống. Chính quan niệm ấy đã trở thành động lực để cô không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành và yêu cầu thực tế của nghề nghiệp.

Giảng viên Dư Phương Trang Đài tận tuỵ trên giảng đường cùng sinh viên.

Trong mỗi giờ lên lớp, cô luôn chú trọng lấy người học làm trung tâm, lồng ghép các tình huống nghề nghiệp, ví dụ thực tế, tổ chức thực hành, thảo luận nhóm và khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu, trao đổi.

“Người học chỉ thực sự nắm vững kiến thức khi có thể vận dụng vào những tình huống cụ thể. Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy học trò tiến bộ, làm được việc và tự tin với nghề nghiệp đã chọn”, giảng viên Dư Phương Trang Đài chia sẻ.

Theo cô, người học chỉ thực sự nắm vững kiến thức khi có thể vận dụng vào những tình huống cụ thể. “Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy học trò tiến bộ, làm được việc và tự tin với nghề nghiệp đã chọn”, giảng viên Dư Phương Trang Đài chia sẻ.

Giảng viên Dư Phương Trang Đài thuyết trình về thiết bị đào tạo tự làm ứng dụng trong công tác dạy học tại Trường Cao đẳng Cà Mau.

Không chỉ đổi mới trong giảng dạy, cô còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học và các sáng kiến chuyên môn. Nhiều năm qua, cô có nhiều sáng kiến được công nhận về hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng ở cấp cơ sở, trong đó có một sáng kiến được đề nghị công nhận cấp tỉnh. Năm học 2025-2026, cô chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và được xếp loại tốt.

Những nỗ lực sáng tạo của nữ giảng viên còn được ghi nhận qua giải Nhì Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2025 và giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau năm 2024-2025. Các thiết bị và sáng kiến đào tạo cũng theo định hướng tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tăng cường thực hành, hiểu sâu kiến thức chuyên môn.

“Nghiên cứu giúp người dạy cập nhật tri thức, còn thực tiễn giảng dạy lại gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu”, từ tư duy này giảng viên Dư Phương Trang Đài đã có nhiều hoạt động nghiên cứu gắn với đời sống và sản xuất tại địa phương.

Nữ giảng viên là tác giả chính bài báo khoa học về thực trạng và giải pháp phát triển ngành chăn nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh Cà Mau cùng nhiều bài viết nghiên cứu về vai trò của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cô còn đồng hành cùng sinh viên trong ý tưởng khởi nghiệp “OSEN 3F - Kinh tế tuần hoàn nâng cao chuỗi giá trị từ ốc sên”.

Thông qua các hoạt động cho thấy vai trò của người giảng viên được mở rộng ra ngoài phạm vi lớp học, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm cho người học.

Giảng viên Dư Phương Trang Đài, Trường Cao đẳng Cà Mau (thứ hai từ trái sang) đoạt giải Nhì Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2025.

Trách nhiệm và nhiệt huyết vì cộng đồng

Song song với công tác chuyên môn, giảng viên Dư Phương Trang Đài còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội: Trực tiếp phụ trách, tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện tại trường, tham gia Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè “Mùa hè xanh”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”...

“Tôi luôn quan niệm người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn cần lan toả những giá trị tốt đẹp bằng chính hành động của mình. Chỉ cần có thể giúp ích cho cộng đồng, tôi vẫn sẽ nỗ lực đóng góp bằng tất cả sự chân thành”, nữ giảng viên trẻ bộc bạch.

Theo cô, giáo dục lý tưởng sống và trách nhiệm xã hội cho sinh viên không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chính người giảng viên phải làm gương bằng lối sống và hành động thiết thực.

Những đổi mới trong chuyên môn, nghiên cứu và hoạt động xã hội đã khắc hoạ rõ nét hình ảnh một nhà giáo trẻ năng động, tận tâm.

Giảng viên Dư Phương Trang Đài, Trường Cao đẳng Cà Mau, trình bày tham luận tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào 30/9/2026.

Đón nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” lần thứ V, năm 2026, nữ giảng viên bày tỏ niềm xúc động và tự hào. Cô trân trọng xem đây là thành quả chung có sự đồng hành, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp, gia đình và các học sinh, sinh viên.

“Danh hiệu này không phải là đích đến mà là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới, ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo”, giảng viên Dư Phương Trang Đài khẳng định./.