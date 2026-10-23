Nữ giảng viên piano và những cánh cửa mở ra từ âm nhạc

Với Mỹ Dung, giáo dục âm nhạc không chỉ là truyền dạy kỹ năng, mà còn là tạo cơ hội để những người trẻ trưởng thành và đi xa hơn bằng chính năng lực của mình.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung bên phím đàn. (Ảnh NVCC)

Đưa những cuộc thi quốc tế về gần hơn với học sinh Việt Nam

Bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi và có tới 18 năm học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Điều gì đã giữ Mỹ Dung ở lại với cây đàn lâu đến như vậy?

Em nghĩ đầu tiên là tình yêu với âm nhạc. Em học piano từ năm 7 tuổi, rồi cứ thế đi từng bước. Đến khi học hết Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn piano thì nhìn lại đã 18 năm gắn với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2016 em tốt nghiệp Thủ khoa. Những người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến em là cô Trần Thị Thục Anh và sau đó là GS.TS NGND Trần Thu Hà.

Trong vai trò là giảng viên piano tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nhìn vào những gì Mỹ Dung đang làm, rõ ràng công việc của một cô giáo không chỉ dừng ở lớp học. Điều gì khiến bạn bước ra khỏi phạm vi ấy?

Mọi thứ đến với em rất tự nhiên. Em không ngồi xuống và nghĩ rằng một ngày mình sẽ làm những việc lớn như thế. Khi được mời làm giám khảo ở các cuộc thi quốc tế, em nhìn thấy nhiều điều và bắt đầu nghĩ: Việt Nam mình hoàn toàn có thể làm được. Hà Nội có cơ sở vật chất, có con người, có trình độ. Vậy tại sao mình không tổ chức những sân chơi như thế ở Việt Nam?

Thí sinh Việt Nam và các nước tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo 2026. (Nguồn: BTC)

Hiện Mỹ Dung đang đại diện cho một số cuộc thi quốc tế và tổ chức Crescendo. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về những công việc này?

Em hiện đang là đại diện cho Fujairah Piano International Competition của UAE, cuộc thi nghệ thuật quốc tế TSP Thượng Hải, Trung Quốc; và cuộc thi piano quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc). Bên cạnh đó là Crescendo - Liên hoan Âm nhạc quốc tế. Trong ba năm qua, số lượng thí sinh tăng lên rất nhanh, có năm gần 1.400 thí sinh trong nước và quốc tế tham gia.

Mỹ Dung muốn Crescendo trở thành một cuộc thi như thế nào?

Em muốn Việt Nam trở thành một điểm đến, một cầu nối văn hóa trong khu vực. Các thí sinh Việt Nam không nhất thiết phải ra nước ngoài mới được tiếp cận một cuộc thi quốc tế có chất lượng. Ngược lại, thí sinh quốc tế có thể đến Việt Nam để thi. Khi đó, cuộc thi không chỉ có ý nghĩa chuyên môn mà còn góp phần nâng vị thế âm nhạc Việt Nam và tạo thêm một điểm đến văn hóa, du lịch, sáng tạo cho Hà Nội.

Điều gì khiến bạn không muốn Crescendo chỉ là một cuộc thi trao giải?

Bởi vì bản thân em từng là một sinh viên piano và từng ao ước được một lần chơi với dàn nhạc giao hưởng. Nhưng cơ hội đó rất khó có vì chi phí rất lớn. Vì vậy, em muốn các bạn trẻ được trải nghiệm sớm hơn. Các em được làm việc với nhạc trưởng, với các thành viên của dàn nhạc, được bước lên sân khấu trong một môi trường chuyên nghiệp. Nó không chỉ là cuộc thi mà là một bài học, một bước đệm.

Để có một cuộc thi uy tín, điều quan trọng là phải có những người làm chuyên môn đủ tầm. Việc mời các giáo sư, nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam thường gặp những trở ngại gì?

Theo em, khó nhất vẫn là kinh phí. Vé máy bay, ăn ở, đi lại đều là những chi phí rất lớn. Nhưng em may mắn có những người bạn trong nước và quốc tế hiểu mong muốn của mình và cùng hỗ trợ. Khi đến Việt Nam, họ không chỉ chấm thi mà còn có thể mang theo những dự án khác.

Ví dụ như giáo sư Giuseppe Modugno, Giám đốc Nhạc viện Pavarotti, trước đây là Nhạc viện Bettinelli của Italy. Sau khi trực tiếp chứng kiến cách tổ chức và chất lượng thí sinh, ông ấy đồng ý để Nhạc viện Bettinelli trở thành đơn vị bảo trợ cho cuộc thi. Từ đó mở ra thêm những dự án đào tạo, hòa nhạc và masterclass giữa Italy và Việt Nam.

Từ giảng đường piano đến sân chơi âm nhạc quốc tế, nghệ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung dần kết nối các tài năng trẻ Việt Nam với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. (Ảnh NVCC)

Câu nói ở bệnh viện và sự ra đời của “Viết tiếp ước mơ”

Nếu Crescendo cho thấy một Mỹ Dung làm công việc kết nối âm nhạc quốc tế, thì “Viết tiếp ước mơ” lại cho thấy một Mỹ Dung rất khác. Bạn có thể chia sẻ về cơ duyên này?

Dự án bắt đầu từ khoảng 5 năm trước, khi em còn là Bí thư Đoàn trường, có cơ hội làm từ thiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau chương trình, một chị ở phòng Công tác xã hội nói với em: “Chị cảm ơn em đã đem chương trình đến với các con. Mọi người xem nhiều, nhưng với các con thì đây có thể là lần đầu tiên hoặc lần cuối cùng”. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng lại. Nhìn những đứa trẻ trên tay còn kim truyền mà vẫn vô tư, em nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó bằng chính nghề nghiệp của mình.

Và chương trình “Hòa nhạc mùa Xuân” ra đời?

Vâng, ban đầu chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ cùng học trò. Các em tự bán vé và toàn bộ số tiền đem đi hỗ trợ. Chương trình đầu tiên được khoảng 15 triệu đồng, hỗ trợ viện phí cho ba ca ghép gan. Sau đó lần lượt có “Đông ấm”, “Bóng bay”, “Lời nguyện ước” và rồi tất cả chung tên “Viết tiếp ước mơ”. Và ngày 29/12/2026 tới đây, “Viết tiếp ước mơ” sẽ trở lại tại Nhà thờ Cửa Bắc với chủ đề “Những ô cửa sổ”.

Một cô giáo không chỉ dạy cách chơi đàn

Nhìn lại tất cả những việc Mỹ Dung đang làm, từ dạy học, biểu diễn, tổ chức cuộc thi quốc tế đến các dự án cộng đồng, bạn có nghĩ mình đang theo đuổi một sứ mệnh nào đó không?

Em chưa bao giờ nghĩ mình có một hoài bão lớn lao. Mọi thứ đến từng bước. Có lẽ em may mắn gặp được nhiều người và có sự kết nối. Mọi người giúp em bởi họ hiểu rằng em không chỉ làm cho mình mà đang làm một điều gì đó cho cộng đồng.

Nếu phải nói ngắn gọn về điều bạn muốn để lại cho học trò và cho âm nhạc, Mỹ Dung sẽ nói gì?

Em muốn mở ra thêm những cánh cửa. Một cánh cửa để các em được học với người giỏi hơn, một cánh cửa để được đứng trên sân khấu, một cánh cửa để nhìn thấy thế giới rộng hơn. Và nếu âm nhạc có thể giúp thêm một đứa trẻ trong bệnh viện có một ngày vui hơn, thì em nghĩ công việc của mình đã có ý nghĩa.