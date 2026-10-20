Nữ giảng viên Học viện Hải quân tiêu biểu

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn - Chủ nhiệm bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân đã có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị.

Tận tâm trong giảng dạy

Trên cương vị Chủ nhiệm bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn vừa trực tiếp tham gia giảng dạy, vừa tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn của bộ môn. Đảm nhiệm giảng dạy cho nhiều đối tượng đào tạo, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn luôn chú trọng cập nhật kiến thức, hoàn thiện nội dung bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng dùng chung và chuyển đổi số. Thượng sĩ Nguyễn Đức Lộc (học viên lớp Cảnh sát biển 17) chia sẻ: “Trong quá trình học tập, tôi ấn tượng với sự tận tâm, trách nhiệm của Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn. Cô giảng bài rõ ràng, chú trọng liên hệ kiến thức lý luận với thực tiễn, giúp học viên hiểu sâu hơn nội dung bài và vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện. Qua từng giờ lên lớp, tôi cảm nhận được tâm huyết của cô đối với nghề và sự quan tâm dành cho học viên”.

Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn.

Riêng trong năm 2026, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn tham gia xây dựng 10 chương trình đào tạo, đề cương học phần; thực hiện chuyển đổi số 5 bài giảng cho 4 đối tượng thành dữ liệu dạy học trực tuyến; bổ sung ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và tham gia hoàn thiện các bộ câu hỏi theo hướng mở, theo chuẩn đầu ra. Qua đó, góp phần chuẩn hóa nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để người học tiếp cận kiến thức một cách chủ động, hiệu quả hơn.

Tích cực nghiên cứu khoa học

Bên cạnh giảng dạy, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn luôn dành tâm huyết cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ tháng 1-2025 đến nay, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn làm chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu; tham gia một đề tài cấp Bộ Quốc phòng về "Phát huy vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển trong tình hình mới". Cả 2 đề tài được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Trong năm 2026, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn tham gia biên soạn tài liệu cấp Tổng cục Chính trị về tư tưởng Hồ Chí Minh dùng cho đào tạo quân, binh chủng với kết quả nghiệm thu đạt xuất sắc. Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn còn là tác giả của 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành; làm chủ biên tài liệu cấp Quân chủng, hướng dẫn học viên cao học thực hiện luận văn và học viên nghiên cứu khoa học tại Học viện Hải quân.

Những nỗ lực của Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng như: Giảng viên giỏi cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Hội viên phụ nữ xuất sắc tiêu biểu cấp Tổng cục Chính trị (năm 2025). Năm 2026, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, bằng khen của Bộ Quốc phòng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vừa qua, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Nhẹn được Bộ Quốc phòng trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ I năm 2026.