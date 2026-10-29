Nữ giảng viên Hải quân sáng tạo trong từng giờ dạy ngoại ngữ

Thượng tá Vũ Thị Kim Vân cùng học viên thảo luận các nội dung theo chủ đề tiếng Anh.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Vũ Thị Kim Vân sinh ra trong gia đình có bố, anh trai, chị gái và anh rể đều công tác trong lực lượng Quân đội. Tuổi thơ của chị gắn với những chuyến công tác xa nhà và theo bố đến nhiều địa bàn, đơn vị, giúp chị sớm cảm nhận được sự vất vả, gian khổ và trách nhiệm của người lính. Những trải nghiệm ấy trở thành hành trang để chị lựa chọn con đường gắn bó với môi trường Quân đội.

Thượng tá Vũ Thị Kim Vân phiên dịch đón Đoàn Đại diện Lâm Thời nước cộng hòa Ba Lan đến tham quan Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn, Học viện Hải quân.

Noi gương gia đình, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị thi đậu vào ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Huế. Việc lựa chọn ngành học xuất phát từ tình yêu đối với ngôn ngữ và mong muốn trở thành một cô giáo.

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2005, Vũ Thị Kim Vân được tuyển chọn công tác tại Bộ môn tiếng Anh, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân. Trong quá trình công tác, chị chủ động tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn trong và ngoài nước, trong đó có ba lần tham gia các chương trình học tập ngắn hạn tại Australia, và hoàn thành chương trình cao học tại Australia năm 2017.

Những ngày đầu trên cương vị giảng viên tiếng Anh, Vũ Thị Kim Vân không tránh khỏi bỡ ngỡ trước yêu cầu cao của môi trường Quân đội. Những trải nghiệm từ gia đình và bản lĩnh con nhà lính, giúp chị nhanh chóng thích nghi, từng bước tự tin đứng lớp, chủ động đổi mới phương pháp và khẳng định năng lực chuyên môn.

Vũ Thị Kim Vân bày tỏ: "Được giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Hải quân là một vinh dự. Với đặc thù môi trường đào tạo ra những sĩ quan hải quân ra làm chủ các trang bị kỹ thuật và những con tàu hiện đại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thôi thúc người giảng viên phải luôn đổi mới, đáp ứng yêu cầu của người học. Mỗi bài giảng không đơn thuần là truyền đạt kiến thức ngữ pháp, từ vựng hay kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà phải tạo được động lực để học viên chủ động sử dụng ngôn ngữ".

Học viên hào hứng khi được nói chuyện với Cô Vũ Thị Kim Vân trong giờ nghỉ giữa các cặp tiết học.

Từ những đổi mới trong từng bài giảng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chị từng bước tạo dựng không khí học tập chủ động, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Học viện Hải quân.

Tạo "sân chơi" bổ ích giúp học viên mạnh dạn giao tiếp tiếng Anh

Từ những câu chuyện giản dị về gia đình, quê hương và sự lựa chọn nghề nghiệp, Vũ Thị Kim Vân luôn học hỏi, đổi mới, tạo môi trường để học viên được thực hành tiếng Anh trong những tình huống gần với thực tiễn. Các hoạt động ngoại khóa như Gala Tiếng Anh, hội thao, Câu lạc bộ Tiếng Anh... trở thành những "sân chơi" bổ ích, giúp học viên mạnh dạn giao tiếp, phát huy năng lực ngôn ngữ và từng bước hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh.

Thượng tá, TS Phạm Thị Thu Huế, Chủ nhiệm Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân cho biết: "Đồng chí Vân là một giảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp kiến thức chuyên môn với thực tiễn, khai thác công nghệ số và các hình thức, phương pháp dạy học mới. Trong mọi hoạt động, đồng chí luôn tích cực, trách nhiệm, góp phần tạo môi trường học tập tiếng Anh sinh động, giúp học viên mạnh dạn giao tiếp và nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ."

Trong sự chuyển động mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), Vũ Thị Kim Vân cùng đồng nghiệp chủ động khai thác các nền tảng công nghệ số, học liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế tình huống giao tiếp, luyện tập kỹ năng và tạo thêm cơ hội để học viên tự học ngoài giờ. Điểm nổi bật, Mô hình học tập kết hợp (blended learning), kết hợp giữa học trực tiếp trên lớp với tự học, luyện tập và khai thác học liệu trên môi trường số.

Thượng sĩ Nguyễn Tấn Trọng, Học viên Lớp KH41A, Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân, chia sẻ: "Điều em ấn tượng ở cô Vân là mỗi giờ học đều có cách tiếp cận khác nhau, không chỉ giảng kiến thức mà thường tạo tình huống để chúng tôi trao đổi, thực hành tiếng Anh. Nhờ vậy mỗi học viên chúng tôi yêu thích và tự tin giao tiếp tiếng Anh, phấn đấu học tập tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp ra trường".

Trong quá trình công tác, Vũ Thị Kim Vân được tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng. Phiên dịch cho đoàn công tác trên tàu buồm 286-Lê Quý Đôn và đón tiếp các đoàn khách quốc tế. Từ thực tiễn đó, trong giảng dạy, chị truyền đạt cho học viên văn hóa giao tiếp quốc tế và khuyến khích học viên mạnh dạn sử dụng tiếng Anh, chủ động giao tiếp và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Thượng tá Vũ Thị Kim Vân cùng học viên trao đổi tiếng Anh trong giờ học thực hành tại phòng máy.

Trong hành trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các nhà trường quân đội, bằng tâm huyết với nghề giáo và bản lĩnh được tôi luyện trong môi trường quân đội, Thượng tá Vũ Thị Kim Vân đang góp phần đưa tiếng Anh đến gần hơn với học viên, tạo nền tảng để những sĩ quan Hải quân tương lai tự tin hội nhập, làm chủ tri thức trong tình hình mới.

Trong quá trình công tác, Thượng tá Vũ Thị Kim Vân tham gia 2 chuyến đối ngoại quốc phòng trên Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn: Singapore, Indonesia (năm 2019); Indonesia, Brunei (năm 2023); tham gia phiên dịch, đón tiếp hơn 30 lượt đoàn quốc tế đến thăm, giao lưu tại Học viện Hải quân; dẫn hơn 10 chương trình giao lưu quốc tế, trong đó, đảm nhiệm vai trò dẫn chính trong chương trình "Giao lưu huấn luyện học viên Sĩ quan Hải quân Quốc tế" năm 2026; danh hiệu Chiến sĩ thi đua và giảng viên giỏi cấp cơ sở các năm 2020, 2025; được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu Hội viên phụ nữ xuất sắc các năm 2020, 2025.