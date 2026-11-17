TS. Đỗ Thị Lam (bìa phải) hướng dẫn sinh viên luyện thanh.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong giảng dạy, miệt mài trong nghiên cứu khoa học và nhiệt huyết với công tác Đoàn, TS. Đỗ Thị Lam, giảng viên Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã khẳng định năng lực, bản lĩnh của một giảng viên trẻ. Đặc biệt, cô hai lần liên tiếp được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương vào các năm 2024 và 2026.

TS. Đỗ Thị Lam, giảng viên Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Hồng Đức được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương.

Gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học

Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, TS. Đỗ Thị Lam luôn xác định giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ có mối quan hệ mật thiết. Với đặc thù đào tạo nghệ thuật, cô chú trọng kết hợp kiến thức lý thuyết với thực tiễn, tăng cường hướng dẫn kỹ năng chuyên môn, giúp sinh viên từng bước hoàn thiện năng lực nghề nghiệp.

Năng lực nghiên cứu khoa học của nữ giảng viên được thể hiện qua những kết quả cụ thể. Riêng giai đoạn 2024–2026, TS. Đỗ Thị Lam là tác giả chính của 6 bài báo quốc tế; tham gia 2 bài viết tại hội thảo khoa học cấp quốc gia, 1 bài viết tại hội thảo quốc tế cùng nhiều công trình được trình bày tại các hội thảo khoa học cấp trường.

Năm 2026, cô tiếp tục xuất bản sách chuyên khảo “Dạy học hát ca khúc nhạc nhẹ Việt Nam cho sinh viên giọng nữ trung”. Công trình được xây dựng từ lĩnh vực chuyên môn trực tiếp nghiên cứu và giảng dạy, góp phần bổ sung tài liệu phục vụ đào tạo đại học, hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, học tập và thực hành thanh nhạc.

Không chỉ tập trung vào nghiên cứu cá nhân, TS. Đỗ Thị Lam còn tích cực hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài khoa học, hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp và rèn luyện kỹ năng thực hành. Tiêu biểu là đề tài “Rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc qua việc học các ca khúc cách mạng của sinh viên sư phạm âm nhạc Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”, được nghiệm thu vào tháng 6/2026.

Đề tài góp phần nâng cao kỹ năng thanh nhạc cho sinh viên, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc kết hợp kiến thức chuyên môn, thực hành nghệ thuật với nghiên cứu khoa học trong đào tạo.

Đáng chú ý, năm học 2025–2026, hai sinh viên Phạm Tiến Thiện và Lê Thị Hồng Oanh do cô trực tiếp hướng dẫn đã xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi Tài năng âm nhạc. Thành tích này là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của sinh viên, đồng thời ghi nhận sự đồng hành, định hướng và bồi dưỡng của người giảng viên.

TS. Đỗ Thị Lam được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp, TS. Đỗ Thị Lam cho rằng, niềm vui của người làm nghề giáo không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức mà còn ở sự trưởng thành của mỗi sinh viên. Mỗi người học có năng lực, sở trường riêng, vì vậy giảng viên cần quan tâm, khích lệ để các em phát huy thế mạnh, xây dựng sự tự tin và có trách nhiệm với lựa chọn nghề nghiệp.

Theo cô, trong đào tạo nghệ thuật, kết quả học tập không phải là thước đo duy nhất cho sự tiến bộ. Khả năng cảm thụ, biểu đạt, tư duy sáng tạo và sự tự tin khi thể hiện bản thân cũng là những yếu tố quan trọng. Vì vậy, trong mỗi giờ học, bên cạnh truyền đạt kiến thức, kỹ năng, cô luôn chú trọng khơi gợi niềm đam mê, khuyến khích sinh viên chủ động khám phá và phát triển năng lực cá nhân.

Lan tỏa nhiệt huyết từ giảng đường đến phong trào thanh niên

Song song với công tác chuyên môn, TS. Đỗ Thị Lam còn là gương mặt tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Hiện cô là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức.

Nữ giảng viên dành nhiều tâm huyết cho các chương trình tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội và những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng.

Từ chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đến các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cô đều tích cực tham gia. Các chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Thanh”, “Chủ nhật đỏ” hay hoạt động “Bánh chưng xanh vì người nghèo” cũng là những dấu ấn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của nữ giảng viên.

TS. Đỗ Thị Lam tại Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 4, năm 2026.

Với TS. Đỗ Thị Lam, hoạt động Đoàn không đơn thuần là nhiệm vụ phong trào mà còn là môi trường để giảng viên gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Thông qua các chương trình tập thể, hoạt động tình nguyện và trải nghiệm thực tế, sinh viên có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái.

Những đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cô được các cấp ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có Bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022–2025, cùng các giấy khen trong hoạt động Đoàn – Hội, công tác Chữ thập đỏ và chiến dịch thanh niên tình nguyện.

Bên cạnh đó, trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2021 đến năm 2025, TS. Đỗ Thị Lam đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022–2023.

Hai lần được vinh danh ở cấp Trung ương là dấu mốc đáng tự hào trên hành trình làm nghề của nữ giảng viên trẻ. Tuy nhiên, hơn cả những danh hiệu, điều TS. Đỗ Thị Lam hướng tới vẫn là tiếp tục học hỏi, cống hiến, đồng hành cùng đồng nghiệp và sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực, nơi mỗi người học được tạo điều kiện phát huy năng lực, theo đuổi đam mê và trưởng thành.