Nữ giám đốc Hồ Thị Kiểng bị bắt tạm giam, hé lộ về số tiền 34,8 tỷ đồng

Sáng 29/10, theo báo Vietnamnet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Hồ Thị Kiểng, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can tại ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh, để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiểng bị tố giác sử dụng thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền hơn 34,8 tỷ đồng.

Bị can Hồ Thị Kiểng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, thông qua quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ. (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), Kiểng đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. giao tiền và hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, Kiểng bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập phiếu mua hàng, thể hiện số lượng và giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không có giao dịch tương ứng. Tin tưởng các chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán theo thỏa thuận. Cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến vụ việc này là hơn 17,2 tỷ đồng.

Trong một vụ việc khác, ông T.C.H. (ngụ TPHCM) tố giác Kiểng nhận tiền để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Theo điều tra, có trường hợp Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thỏa thuận, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Đối với phần tiền còn lại, Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Tổng số tiền liên quan đến vụ việc này được xác định hơn 17,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ án liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; hoặc gọi số 0949.479.697, gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, điều tra viên thụ lý vụ án, để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.