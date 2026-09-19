Nữ giám đốc giả mạo hợp đồng dự án của Công ty MHDI lừa đảo gần 23 tỷ đồng

Chiều 18/9, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1988, ở xã Thư Lâm, Hà Nội), Cù Chính Phương (SN 1957, ở Lê Thanh Nghị, Hải Phòng), Đoàn Công Bình (SN 1976, ở xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) và 3 bị cáo khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để xác định rõ dòng tiền và để tránh bỏ lọt tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Công ty MHDI) là chủ đầu tư 2 Dự án gồm Dự án X2 Đại Kim và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Dự án CT4 Yên Nghĩa).

Trong đó, Dự án X2 Đại Kim là dự án phục vụ tái định cư. Các căn hộ chung cư tại dự án này chỉ được phép bán cho các hộ gia đình tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội

Trong đó, Dự án X2 Đại Kim là dự án phục vụ tái định cư. Các căn hộ chung cư tại dự án này chỉ được phép bán cho các hộ gia đình tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội

Dự án CT4 Yên Nghĩa là dự án nhà ở giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ Đô, cán bộ Bộ Quốc phòng và các đối tượng khác theo quy định.

Công ty MHDI không ký kết, không làm việc cũng như không nhận tiền để hợp tác kinh doanh, cam kết bán, ủy quyền phân phối, mua bán, chuyển nhượng các căn hộ tại 2 Dự án trên cho Công ty Compa, Công ty SPT và các bị cáo trong vụ án này.

Tuy nhiên, để chiếm đoạt tiền của các khách hàng, Bùi Việt Quân và Nguyễn Ngọc Vương cùng bàn nhau đưa ra thông tin để Công ty Compa do Nguyễn Thị Kiều Anh điều hành ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty MHDI mua các căn hộ tại hai dự án trên.

Từ đó Kiều Anh đã làm giả các Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng mua bán các căn hộ tại hai dự án X2 Đại Kim và CT4 Yên Nghĩa với Công ty MHDI đưa cho Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình để giới thiệu cho 3 khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại các dự án trên nhằm mục đích ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền của các bị hại.

Sau khi nhận tiền, các bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 17/5/2024, các bị cáo đã chiếm đoạt của bà Phạm Thị Thanh, Lương Thị Liên, Dương Thị Thu Hiền với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Thị Kiều Anh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo trực tiếp điều hành Công ty Compa, sử dụng các tài liệu khống để Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình giới thiệu cho các khách hàng, tạo sự tin tưởng và ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền và chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong vụ án này, bị cáo hưởng lợi số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Bị cáo Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình là đồng phạm thực hành tích cực trong việc sử dụng các công ty để giới thiệu cho các khách hàng tin mà ký hợp đồng đặt cọc, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong đó, Cù Chính Phương hưởng lợi số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, Đoàn Công Bình hưởng lợi số tiền gần 840 triệu đồng…