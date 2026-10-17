Nữ giám đốc chuyển nhượng mỏ cát, trốn thuế hơn 16 tỷ đồng

Ngày 29/10 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 10 bị cáo khác về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, trốn thuế.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khi đương nhiệm. Ảnh: TTV

Cáo trạng xác định cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trực tiếp ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát.

Hành vi này của ông Giang trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước 46.051m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807m3 cát ở thể nở rời với tổng trị giá là 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép số tiền 180 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm bị xét xử về tội Trốn thuế, nhóm bị can cổ đông góp vốn của Công ty Thiên An Phát gồm Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Xuân Tùng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Công ty Thanh Tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Mỏ số 2. Tháng 6/2022, bị can Nguyễn Thị Tâm thống nhất với nhóm cổ đông Công ty Thiên An Phát về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mỏ số 2.

Giá chuyển nhượng thực tế là 62 tỷ đồng nhưng chỉ ghi giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT số tiền 2,5 tỷ đồng. Số tiền ghi trên hợp đồng được chuyển khoản. Số tiền còn lại được thanh toán bằng tiền mặt.

Tại Kết luận giám định, Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty Thanh Tâm có hành vi trốn thuế. Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ cát số 2 nhưng không ghi chép các khoản thu liên quan, xuất hóa đơn với giá trị thấp hơn giá thanh toán thực tế. Tổng số tiền thuế trốn là hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển nhượng mỏ số 2, nhóm cổ đông của Công ty Thiên An Phát thống nhất không kê khai nộp thuế, phí đối với số lượng cát khai thác thực tế.

Khi khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn GTGT, Nguyễn Xuân Tùng sẽ cân đối sản lượng để chỉ đạo việc ký hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền theo số liệu do Tùng tính toán.

Đến kỳ kê khai thuế, Nguyễn Xuân Tùng chỉ đạo các nhân viên kế toán nêu trên cung cấp tài liệu, thông tin, số liệu cho Lê Thị Lan, là kế toán Tùng thuê theo tháng để Lan xuất hóa đơn GTGT cho các khách hàng trên phần mềm hóa đơn điện tử, thực hiện việc kê khai nộp các loại thuế, phí liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 11/2023, Công ty Thiên An Phát đã khai thác đủ toàn bộ sản lượng cát theo Giấy phép là 147.294 m3 cát và đã bán cho các khách hàng.

Tuy nhiên, các bị can chỉ kê khai tổng số khối lượng cát là 32.337 m3 với tổng doanh thu là 4,9 tỷ đồng, để ngoài sổ kế toán và không kê khai doanh thu đối với khối lượng 133.368m3.

Thuế tỉnh Thanh Hóa kết luận Công ty Thiên An Phát khai báo gian dối sản lượng khai thác thực tế và doanh thu, gây thiệt hại cho Nhà nước về số tiền thuế, phí là hơn 8 tỷ đồng.

Tổng số tiền các bị cáo và những người liên quan đã nộp là hơn 87 tỷ đồng.