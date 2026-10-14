Nữ Facebooker chi 8 tỷ để thẩm mỹ lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Hành trình thay đổi diện mạo của nữ Facebook Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều người khó tin, đặc biệt là khi cô công khai gương mặt thật của mình lúc 15 tuổi.

Chi hơn 8 tỷ đồng thay đổi nhan sắc

Theo trang NOWnews, Sprite (tên thật Phương Kỳ Viện) có hơn 700.000 người theo dõi trên Facebook. Mới đây, cô thu hút sự quan tâm của dân mạng khi chia sẻ hành trình phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài nhiều năm trên nền tảng Threads.

Người đẹp tiết lộ đã chi tổng cộng 10 triệu Đài tệ (khoảng 8 tỷ đồng) cho các phương pháp làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ nhằm cải thiện ngoại hình.

Đáng chú ý, Sprite không ngần ngại công khai hình ảnh gương mặt lúc mình mới 15 tuổi, đồng thời chia sẻ quá trình thay đổi diện mạo.

Cô công khai diện mạo ngày xưa.

Trong bức ảnh thời thiếu nữ, Sprite sở hữu khuôn mặt tròn trịa, đôi má bầu bĩnh và đường nét khá tự nhiên. Hình ảnh này khác biệt đáng kể so với diện mạo sắc sảo, sống mũi cao và khuôn mặt thon gọn của cô hiện tại.

Đến năm 20 tuổi, Sprite bắt đầu thực hiện nhiều phương pháp thẩm mỹ, can thiệp vào các vị trí như trán, mũi, mắt và cằm. Những thay đổi này khiến các đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn.

Năm 25 tuổi, khi bắt đầu tham gia công việc người mẫu ô tô, cô tiếp tục phẫu thuật để có diện mạo trẻ trung hơn.

Đến tuổi 30, nữ Facebooker cho rằng ngoại hình của mình đã đạt đến giai đoạn đẹp nhất. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấy lại xuất hiện những vấn đề đáng lo ngại từ các lần can thiệp thẩm mỹ trước đó.

Sprite tiết lộ hai mắt từng có kích thước không đều, trong khi phần chóp mũi có dấu hiệu bất thường, thậm chí có nguy cơ bị lộ hoặc xuyên thủng bởi cấu trúc nâng mũi.

Đau đớn sau ca căng da mặt, được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Trong bài đăng mới nhất, Sprite tiếp tục chia sẻ về ca phẫu thuật căng da mặt mà cô vừa thực hiện. Ở ngày thứ 15 sau ca phẫu thuật, cô thừa nhận bản thân vẫn phải chịu nhiều đau đớn.

"Thật sự rất đau... Sau lần này, tôi thực sự không muốn phẫu thuật thêm lần nào nữa”, cô viết.

Theo Sprite, vết mổ của phương pháp căng da mặt kéo dài từ đường chân tóc xuống khu vực phía trên cổ. Vì vậy, người có ý định thực hiện cần chuẩn bị tâm lý để chấp nhận những vết sẹo sau phẫu thuật.

Cô trải qua nhiều lần phẫu thuật đau đớn để có được diện mạo xinh đẹp như hiện tại.

Dù các vết sẹo về sau có thể được che giấu trong đường chân tóc, giai đoạn hồi phục ban đầu vẫn rất khó chịu. Cô tiết lộ trong tuần đầu tiên, cảm giác đau đớn khiến bản thân có lúc nghĩ rằng tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Từ trải nghiệm cá nhân, Sprite nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn bác sĩ chuyên khoa trước khi quyết định thẩm mỹ. Cô khuyên mọi người không nên vì ham giá rẻ mà lựa chọn những cơ sở thiếu uy tín, tránh phải hối hận về sau.

Những chia sẻ thẳng thắn của Sprite nhận được nhiều phản hồi từ dân mạng. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước việc cô dám công khai quá trình thay đổi ngoại hình, bao gồm cả những trải nghiệm đau đớn và rủi ro từng gặp phải.

Cô lọt top những gương mặt đẹp nhất thế giới.

Bên cạnh câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Sprite còn gây chú ý khi lần đầu tiên được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler công bố.

Sau khi biết tin, cô nhanh chóng chia sẻ thông báo lên Instagram Story và bày tỏ sự xúc động: “Được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, tôi thật sự rất xúc động”.

Danh sách đề cử còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng như nữ diễn viên Gal Gadot, rapper Việt Nam Pháo, người mẫu Đức Sina Riemann và người mẫu Mexico Leslie Pavon. Tuy nhiên, việc được đề cử không đồng nghĩa với việc đã chính thức lọt vào bảng xếp hạng.

Sau nhiều năm liên tục thay đổi diện mạo, Sprite thừa nhận ca phẫu thuật gần đây khiến cô phải cân nhắc lại việc tiếp tục can thiệp dao kéo.