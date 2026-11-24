Nữ dược sĩ người Nhật Bản Keiza Hatamoto dù 103 tuổi nhưng vẫn duy trì công việc 6 ngày mỗi tuần, tự đi lại, leo cầu thang và giữ trí nhớ minh mẫn. Bí quyết sống khỏe của bà không nằm ở những phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ mà đến từ những thói quen giản dị: làm công việc yêu thích, ngủ đủ giấc, tập thể dục mỗi sáng, thường xuyên vận động và ăn uống cân bằng.

Cụ bà Keiza Hatamoto tốt nghiệp Đại học Khoa học Dược phẩm Tokyo năm 1942. Sau khi ra trường, bà từng làm việc trong phòng thí nghiệm nhưng phải tạm dừng sự nghiệp sau khi kết hôn. Đến năm 1952, trước những khó khăn tài chính của gia đình, bà quyết định mở hiệu thuốc và gắn bó với công việc này cho đến nay.

Bà được Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là nữ dược sĩ lớn tuổi nhất vào các năm 2022 và 2024. Dù đã ngoài 100 tuổi, bà vẫn đi lại vững vàng, không cần người dìu và thường xuyên leo cầu thang. Bà cũng hiếm khi phải đến gặp bác sĩ, ngoại trừ những trường hợp bị thương.

Nữ dược sĩ già nhất thế giới 103 tuổi vẫn minh mẫn, làm việc thoăn thoắt. Ảnh: Kỷ lục Guinness thế giới.

Làm công việc mình yêu thích

Mặc dù ở độ tuổi 103, bà Keiza vẫn làm việc 6 ngày mỗi tuần. Với bà, công việc không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui và động lực để thức dậy mỗi sáng. Thậm chí, vào những ngày nghỉ lễ, bà đôi khi cảm thấy buồn chán vì không được đến hiệu thuốc.

Nữ dược sĩ cho biết muốn tiếp tục làm việc chừng nào sức khỏe còn cho phép. Bà tin rằng duy trì hoạt động thường ngày và có mục tiêu để phấn đấu giúp cuộc sống luôn ý nghĩa.

Ngủ đủ 7,5 tiếng mỗi ngày

Bí quyết sống thọ của cụ bà Keiza là đặc biệt coi trọng giấc ngủ. Mỗi tối, bà thường đi ngủ lúc 23h30 và thức dậy lúc 7h sáng, đảm bảo khoảng 7,5 tiếng nghỉ ngơi. Ngoài ra, bà còn dành 30 phút nghỉ trưa.

Theo bà, thiếu ngủ khiến đầu óc kém minh mẫn, dễ mệt mỏi. Vì vậy, nghỉ ngơi đầy đủ là điều cần thiết để duy trì sự tỉnh táo và sức khỏe.

Tập thể dục thường xuyên

Mỗi sáng, trước khi bước xuống giường, bà dành thời gian thực hiện các động tác khởi động nhẹ nhàng. Bài tập gồm nâng chân, co gối kéo về phía ngực, duỗi tay chân, xoay cổ chân, kéo giãn cánh tay và đạp xe trên không từ 50-100 lần.

Bà cho biết nếu không khởi động, mình dễ bị loạng choạng khi đứng dậy. Những động tác đơn giản giúp cơ thể thích nghi dần với việc thay đổi tư thế và đi lại thuận lợi hơn.

Leo cầu thang mỗi ngày

Phòng ngủ của bà nằm ở tầng ba, trong khi phòng khách và nhà bếp ở tầng một. Vì vậy, việc di chuyển giữa các tầng trở thành hình thức vận động tự nhiên. Mỗi tầng có khoảng 10 bậc, bà thường leo ít nhất 40 bậc mỗi ngày.

Bà còn chủ động để một số vật dụng cá nhân trên tầng ba nhằm tạo thêm cơ hội đi lại. Theo bà, dù bước chân chậm hơn, việc vẫn có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân là điều rất đáng quý.

Ăn uống cân bằng, chú trọng protein

Chế độ dinh dưỡng cũng là yếu tố được nữ dược sĩ quan tâm. Bà chú trọng bổ sung protein trong các bữa ăn, đặc biệt là cá và thịt trong bữa trưa, bữa tối.

Đáng chú ý, thực đơn bữa sáng của bà thường có sữa chua, chuối, nho khô, trái cây theo mùa, cà rốt, dưa chuột, đậu nành hấp và trứng luộc. Bà cũng yêu thích súp miso nấu cùng cà rốt, củ cải trắng, khoai tây, rong biển, hành lá và đậu phụ chiên.

Theo Everyday Health, những thói quen của bà Keiza cho thấy sống thọ không nhất thiết phải bắt đầu từ những phương pháp phức tạp. Duy trì công việc yêu thích, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và ăn uống khoa học là những việc đơn giản giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Quan trọng hơn, mỗi người cần lựa chọn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp với thể trạng để tuổi già vẫn có thể sống vui, khỏe mạnh và tự chủ.