Nữ du khách Việt kể lại hành trình khám phá Lào, muốn quay lại Luang Prabang để sống chậm thêm lần nữa

Lễ hội thuyền lửa (fire boat)

Dành thời gian khám phá Viêng Chăn và Luang Prabang, Vân Anh nhận thấy mỗi thành phố mang một sắc thái riêng. Nếu thủ đô Lào chưa để lại nhiều ấn tượng, cố đô Luang Prabang lại khiến nữ du khách lưu luyến bởi những ngôi chùa cổ, mái nhà xinh xắn và nhịp sống bình yên bên dòng Mê Kông.

LUANG PRABANG LÀ ĐIỂM ĐẾN ĐÁNG NHỚ NHẤT TRONG HÀNH TRÌNH

Với quỹ thời gian không quá dài, Vân Anh lựa chọn khám phá hai thành phố nổi tiếng của Lào là Viêng Chăn và Luang Prabang. Tuy nhiên, sau chuyến đi, nữ du khách cho biết Luang Prabang mới là nơi để lại nhiều cảm xúc nhất.

“Vì thời gian có hạn nên mình chỉ đi Viêng Chăn và Luang Prabang. Cá nhân mình thích Luang hơn nhiều, còn Viêng Chăn thì cũng không có gì quá đặc biệt”, Vân Anh chia sẻ.

Để đến Lào từ Hà Nội, theo Vân Anh, du khách hiện có thể lựa chọn ba phương án chính. Cách thứ nhất là đi xe khách từ bến xe Nước Ngầm, với hai chuyến khởi hành mỗi ngày vào khoảng 9h sáng và 18h. Thời gian di chuyển khoảng 16 tiếng, giá vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng. Đây là lựa chọn tiết kiệm hơn nhưng khá mất sức, đặc biệt với những người dễ say xe hoặc không có nhiều thời gian.

Phương án thứ hai là bay thẳng. Hiện Vietnam Airlines và Lao Airlines đang khai thác các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Lào, tuy nhiên số chuyến chưa nhiều. Giá vé khứ hồi thường dao động khoảng 7-8 triệu đồng. Ngoài ra, nhân vật cho biết, du khách cũng có thể kết hợp một chiều đi máy bay và một chiều về bằng đường bộ để cân đối chi phí.

Với hành trình của mình, Vân Anh lựa chọn một cách di chuyển khác khi bay sang Bangkok (Thái Lan), dành khoảng 2-3 ngày khám phá đất nước này rồi tiếp tục sang Lào. Từ Bangkok, du khách có thể đi tàu đêm, khởi hành khoảng 21h và đến nơi vào 9h sáng hôm sau. Vân Anh cho biết nên đặt vé tàu trước khoảng một tuần bởi các chuyến khá nhanh hết chỗ.

Do không đặt được vé tàu, nhóm của cô chuyển sang phương án bay từ Bangkok đến Udon Thani, sau đó đi xe buýt sang Viêng Chăn.

“Mình thấy đi máy bay chỉ đắt hơn một chút nhưng đỡ mệt hơn khá nhiều”, Vân Anh nói.

Tại Viêng Chăn, nữ du khách chủ yếu sử dụng dịch vụ xe điện Xanh SM để di chuyển. Tuy nhiên, thời gian chờ xe đôi khi khá lâu, nhất là vào những dịp đông khách. Trong chuyến đi trùng với thời điểm diễn ra lễ hội, có buổi tối nhóm không thể gọi được xe và phải chuyển sang đi tuk tuk.

Theo Vân Anh, khi sử dụng tuk tuk, du khách nên chủ động thương lượng giá trước khi lên xe. Nếu đi taxi, việc chuẩn bị sẵn tiền lẻ cũng cần thiết để tránh những tình huống bất tiện khi thanh toán. "Có lần cuốc xe hết 32.000 kip, nhóm đưa tờ 50.000 kip nhưng tài xế chỉ trả lại 10.000 kip. Do bất đồng ngôn ngữ, hai bên không thể giải thích rõ ràng nên cuối cùng nhóm đành chấp nhận phần tiền thừa bị thiếu", Vân Anh nói.

TÀU CAO TỐC VÀ XE MÁY GIÚP KHÁM PHÁ LUANG PRABANG THUẬN TIỆN HƠN

Sau khi khám phá Viêng Chăn, Vân Anh tiếp tục di chuyển đến Luang Prabang bằng tàu cao tốc. Đây là phương tiện được nữ du khách lựa chọn để rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố. Song, việc đặt vé tàu không hoàn toàn thuận tiện với khách nước ngoài. Theo lời một người bạn Lào, Vân Anh được biết quá trình đặt vé cần số điện thoại nội địa nên đã nhờ người quen hỗ trợ. Cô khuyến nghị du khách nên chủ động tìm hiểu và đặt vé trước khoảng 5-7 ngày để tránh tình trạng hết chỗ.

Khi đến ga Luang Prabang, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các xe van đón khách ngay khu vực cửa ra. Giá xe về trung tâm khoảng 50.000 kip/người. Theo Vân Anh, đây là phương án khá thuận tiện bởi xe luôn có sẵn tại ga, không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Wat Xiengthong ngập tràn ánh nắng trong một buổi chiều

Tại Luang Prabang, nhóm của nhân vật lựa chọn thuê xe máy ngay tại nơi lưu trú với giá khoảng 180.000 kip/ngày. Phương tiện này giúp nữ du khách chủ động hơn trong việc khám phá thành phố và các điểm tham quan lân cận.

Một trong những địa điểm cô tự lái xe đến là thác Kuang Si, cách trung tâm khoảng 25km. "Đường đi khá dễ dàng, không quá khó khăn với những người có kinh nghiệm điều khiển xe máy", nhân vật kể lại.

Nếu không muốn tự lái, du khách có thể nhờ khách sạn đặt xe với mức giá khoảng 150.000 kip/người. Ngoài ra, một lựa chọn khác là xe điện. Vân Anh gợi ý du khách tải ứng dụng Ebike, liên kết thẻ thanh toán rồi quét mã để sử dụng. Theo cô, xe điện xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố, chi phí hợp lý và mang lại trải nghiệm di chuyển khá thú vị.

Bên cạnh phương tiện đi lại, một kinh nghiệm khác được nữ du khách nhấn mạnh là vấn đề thanh toán. Dù tại Lào có hình thức thanh toán bằng mã QR, không phải cửa hàng hay quán ăn nào cũng chấp nhận phương thức này.

“Bọn mình đổi khá ít tiền mặt nên đến quán nào cũng cố quét mã, nhưng chắc chỉ khoảng 20% địa điểm quét được. Vì vậy, mọi người nên đổi đủ tiền mặt trước khi đi, tránh rơi vào tình huống muốn thanh toán mà không có tiền”, Vân Anh chia sẻ.

TỪ THÁC KUANG SI ĐẾN NHỮNG NGÔI CHÙA CỔ

Trong hành trình khám phá Luang Prabang, thác Kuang Si là một trong những điểm đến khiến Vân Anh ấn tượng. Nơi đây nổi bật với dòng nước trong xanh, nhiều tầng thác đổ xuống giữa không gian thiên nhiên xanh mát.

Theo nữ du khách, thời tiết tại Lào vào thời điểm cô ghé thăm khá nóng, bởi vậy khung cảnh dòng nước mát lành càng khiến cô thích thú. Du khách có thể chuẩn bị thêm quần áo để tắm thác, tận hưởng không khí trong lành và thư giãn giữa thiên nhiên.

Bên cạnh Kuang Si, Vân Anh dành thời gian tham quan nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng trong khu vực phố cổ. Trong đó, Wat Xiengthong là ngôi chùa cô đặc biệt yêu thích, nhất là góc cửa sổ có thiết kế đặc trưng, thường được du khách lựa chọn để chụp ảnh.

Haw Phra Bang cũng là một điểm dừng chân gây ấn tượng với nữ du khách. Công trình nằm trong khuôn viên Hoàng cung, sở hữu kiến trúc tinh xảo và vẻ đẹp nổi bật. Vân Anh cho biết cô đi qua nơi này nhiều lần trong ngày bởi công trình quá đẹp, mỗi lần nhìn lại đều có cảm giác thích thú.

Ngay cạnh đó là Royal Palace (Cung điện Hoàng gia), địa điểm mà du khách có thể kết hợp tham quan khi đến Haw Phra Bang. Dù chưa có dịp vào bên trong, Vân Anh cho biết vé tham quan được cô tìm hiểu có giá khoảng 30.000 kip.

Một trải nghiệm khác được nữ du khách gợi ý là leo núi Phousi để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh Luang Prabang cùng dòng sông Mê Kông uốn lượn qua thành phố. Đây cũng là một trong những vị trí thích hợp để cảm nhận vẻ đẹp yên bình của cố đô từ trên cao.

Không chỉ bị thu hút bởi những điểm tham quan nổi tiếng, điều khiến Vân Anh yêu thích Luang Prabang còn nằm ở nhịp sống và cảnh quan trên từng con phố.

“Ở Lào có cảm giác cứ đi vài mét lại bắt gặp một ngôi chùa. Mình thấy chùa nào cũng rất đẹp. Điều mình thích nhất ở Luang Prabang là được chạy xe dọc những con phố cổ, ngắm từng ngôi nhà, từng mái ngói. Tất cả đều rất xinh xắn”, cô kể.

Vân Anh cho rằng du khách không nhất thiết phải lên một lịch trình dày đặc khi khám phá thành phố này. Đôi khi, chỉ cần tìm một quán cà phê ven sông Mê Kông, ngồi thư giãn, nghe tiếng chuông gió và ngắm dòng nước trôi cũng đủ để tận hưởng chuyến đi.

Ẩm thực địa phương cũng là một phần trong trải nghiệm của nữ du khách. Do không lên danh sách cụ thể các nhà hàng trước chuyến đi, nhóm của cô chủ yếu lựa chọn những quán ăn bắt gặp trên đường. Vì vậy, Vân Anh ví việc ăn uống trong hành trình giống như “bóc túi mù”.

Món Khao Soi tại Lào

Nhân vật cho biết, các món ăn tại Lào có nhiều nét tương đồng với ẩm thực Việt Nam, phổ biến là cơm gà, cơm thịt lợn, thịt bò. Nhiều quán cũng phục vụ Pad Thái và các món đặc trưng của địa phương. Trong đó, Khao Soi là món ăn mà Vân Anh nhắc đến, có hình thức và cách thưởng thức gợi liên tưởng đến món phở của Việt Nam. Giá các món ăn thường dao động từ khoảng 50.000 kip.

LỄ HỘI SÔI ĐỘNG VÀ LÝ DO MUỐN TRỞ LẠI

Chuyến đi của Vân Anh còn trở nên đặc biệt khi trùng với thời điểm diễn ra lễ hội tại Lào. Không khí tại Luang Prabang vì thế sôi động hơn thường ngày, với nhiều hoạt động văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Nữ du khách có dịp chứng kiến hoạt động rước thuyền lửa, thả đèn, thả hoa và thưởng thức những màn pháo hoa. Cô cho biết không khí lễ hội kéo dài đến tận đêm muộn, khi khoảng 23h, nhiều người vẫn ngồi bên đường ăn uống, trò chuyện và ca hát.

Sự kết hợp giữa những công trình cổ kính, nhịp sống chậm rãi ban ngày và không khí náo nhiệt trong mùa lễ hội đã tạo nên một sắc thái rất riêng cho Luang Prabang.

Với những người có nhiều thời gian hơn, Vân Anh gợi ý nên kết hợp ba điểm đến Viêng Chăn - Vang Viêng - Luang Prabang trong cùng một hành trình. Mỗi nơi có thể mang đến một trải nghiệm khác nhau. Nếu Viêng Chăn là điểm dừng chân khám phá thủ đô, Vang Viêng hấp dẫn bởi các hoạt động du lịch mạo hiểm như bay paramotor, khinh khí cầu với mức giá mà cô đánh giá là khá hợp lý, thì Luang Prabang lại phù hợp với những ai muốn tìm kiếm sự thư thái và tận hưởng nhịp sống chậm.

Đối với Vân Anh, Luang Prabang không chỉ là điểm đến để tham quan những ngôi chùa hay check-in tại các địa danh nổi tiếng. Sức hấp dẫn của thành phố còn đến từ những điều giản dị như mái nhà cổ, con phố nhỏ, quán cà phê ven sông và cảm giác bình yên khi không phải vội vã theo đuổi một lịch trình cố định.

Dù đã có dịp ghé thăm một số địa điểm nổi bật, nữ du khách vẫn cảm thấy thời gian dành cho Luang Prabang chưa đủ. Cô cho biết chắc chắn sẽ quay trở lại thành phố này trong một chuyến đi khác, với quỹ thời gian dài hơn để có thể khám phá sâu hơn và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống nơi đây.