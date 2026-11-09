Nữ du khách trở về phòng khách sạn, cảnh tượng trước mắt khiến cô không tin nổi

Theo CBS News, sự việc xảy ra tại khách sạn Pier 7, nằm sát bãi biển ở thành phố Vlissingen, phía Tây Nam Hà Lan.

Theo truyền thông địa phương, nữ du khách lưu trú tại khách sạn đã đưa chó cưng ra ngoài đi dạo. Trong lúc rời khỏi phòng, cô vô tình để cửa phòng hướng ra bãi biển mở. Chính điều này đã tạo cơ hội cho một con hải cẩu lẻn vào bên trong.

Khi quay trở lại, nữ du khách phát hiện con vật đang nằm trên sàn phòng. Quá bất ngờ trước tình huống hy hữu, cô lập tức liên hệ với khách sạn để nhờ hỗ trợ.

Nhân viên khách sạn sau đó gọi đội cứu hộ động vật biển thuộc một tổ chức bảo vệ động vật đến xử lý.

Trên mạng xã hội, tổ chức Stichting Dierenwelzijn Zeeland cho biết họ thường xuyên nhận được những thông báo kỳ lạ nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe về sự việc lần này.

Theo tổ chức này, con hải cẩu xám tỏ ra khá thư giãn khi ở trong phòng khách sạn. Tuy nhiên, đây không phải loài động vật hoàn toàn vô hại. Hải cẩu xám có thể trở nên nguy hiểm và cắn người nếu bị làm phiền.

Khi nữ du khách trở về, con vật vốn đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng ồn và trở nên khá khó chịu. Đội cứu hộ sau đó đã đưa con hải cẩu đến một địa điểm an toàn, yên tĩnh hơn.

Tổ chức bảo vệ động vật hài hước nhận xét rằng kỳ nghỉ của những vị khách tại khách sạn đã biến thành một cuộc phiêu lưu khó quên. Đây có lẽ là trải nghiệm mà không phải du khách nào cũng có cơ hội gặp phải.