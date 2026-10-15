Nữ du khách Nga mê món Việt, vẫn chưa thể 'chinh phục' mắm tôm

Khách Nga ăn bún đậu với nước tương

Ngồi trước mẹt bún đậu mắm tôm, Valerie Darling len lén chấm đậu hũ vào chén nước tương. Cô nửa đùa nửa thật, cho biết mình lo bị “chuyên gia ẩm thực Việt Nam” phát hiện khi ăn bún đậu bằng nước tương. Bởi với nhiều người Việt, bún đậu phải chấm mắm tôm mới đúng vị.

Hình ảnh du khách người Nga ăn bún đậu với nước tương khiến nhiều người Việt bật cười. Không ít người để lại bình luận cho biết cô không phải người nước ngoài duy nhất ăn bún đậu theo cách này, nên không cần quá e dè.

Valerie Darling ăn bún đậu với nước tương thay vì mắm tôm vì chưa quen với hương vị của loại mắm này. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thực tế, Valerie đã thử mắm tôm nhiều lần nhưng vẫn chưa quen với hương vị đặc trưng của loại mắm này. Với nhiều người Việt, mắm tôm là thứ gia vị quen thuộc, làm nên hương vị đặc trưng của món bún đậu. Tuy nhiên, với những người lần đầu thử, mùi và vị đậm của loại mắm này có thể là một thử thách.

Valerie cho biết dù chưa ăn được mắm tôm, cô vẫn thích thưởng thức bún đậu. Trong những năm qua, nữ du khách cũng đã thử nhiều món ăn mà không ít người nước ngoài có thể e dè khi lần đầu tiếp xúc. Trong đó, ốc là món khiến Valerie thay đổi suy nghĩ sau khi nếm thử.

"Ở Nga, mọi người không có thói quen ăn ốc như tại Việt Nam nên ban đầu tôi khá ngần ngại. Tuy nhiên, sau lần đầu thử, tôi nhận ra mình rất thích món ăn này và chắc chắn sẽ tiếp tục thưởng thức trong những lần sau", cô nói. Valerie cũng quyết định thử trứng vịt lộn, vì muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Món ăn này khá xa lạ với cô bởi ở quê nhà không có món tương tự. "Tôi ăn được món này, nhưng cũng không có ý định ăn lại lần hai", nữ du khách nói.

Valerie thích các món ốc của Việt Nam dù ban đầu khá e dè vì ở Nga không có thói quen ăn món này. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một trải nghiệm ẩm thực khác khiến cô ấn tượng chính là món cháo lòng. Valerie kể, có lần cô cảm thấy không khỏe, thì được một người hàng xóm Việt Nam lớn tuổi khuyên ăn cháo lòng để nhanh hồi phục. Nghe lời khuyên, cô ăn hết cả tô.

Sau đó, khi tìm hiểu kỹ hơn về món ăn, nữ du khách mới nhận ra mình vừa thử một món có những nguyên liệu mà trước đây cô chưa từng thử. Theo Valerie, thử món mới cũng là cách khám phá văn hóa, hiểu thêm về đời sống và thói quen ăn uống của người dân địa phương. “Có thể mắm tôm vẫn là ngoại lệ với tôi. Tôi hy vọng, sau vài năm nữa, khi có thêm nhiều trải nghiệm tại Việt Nam, tôi sẽ dần quen với loại mắm này”, nữ du khách cho hay.

Xem Việt Nam là quê hương thứ hai

Valerie đến Việt Nam ngay trước khi dịch COVID-19 bùng phát cách đây 5 năm và từng “mắc kẹt” tại đây một thời gian. Trong giai đoạn dịch bệnh, cô có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với cuộc sống của người dân địa phương. Valerie kết bạn với người Việt, làm quen với những người sống trong khu phố và cảm nhận sự tử tế, nhiệt tình của mọi người trong thời điểm khó khăn. Nữ du khách nhớ lại, những người địa phương từng chia sẻ gạo và rau củ với cô cùng những người xung quanh. Sự giúp đỡ ấy để lại ấn tượng sâu sắc, khiến cô thêm yêu mến con người Việt Nam.

Valerie Darling thích khám phá ẩm thực, văn hóa và những điểm đến mới tại Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi dịch bệnh kết thúc, Valerie trở về Nga. Tuy nhiên, một thời gian sau, cô nhận ra mình nhớ Việt Nam và vẫn còn rất nhiều nơi muốn khám phá. Vì vậy, cô nhiều lần quay trở lại TP. HCM.

Qua những chuyến đi khắp Việt Nam, Valerie dần có những địa điểm yêu thích, quán cà phê quen thuộc, nhà hàng thường ghé và những người bạn tại Việt Nam. Cô cho biết mình không còn thực sự cảm thấy là một khách du lịch mỗi khi ở đây.

Trong số những địa phương từng ghé thăm, Hà Giang là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Valerie. Cô đã hai lần trải nghiệm cung đường Hà Giang Loop bằng xe máy, mỗi chuyến kéo dài 3 ngày. Nữ du khách thích thú với cảnh núi non thay đổi theo từng chặng đường, ấn tượng với sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc sinh sống tại địa phương.

Đà Lạt cũng là điểm đến cô yêu thích nhờ khí hậu mát mẻ, rừng thông, vườn hoa và những nông trại dâu tây, cà phê. Trong khi đó, Hội An gây ấn tượng với cô bởi phố cổ, những cánh đồng lúa, bãi biển và các món ăn địa phương như mì Quảng, cao lầu, bánh mì. Hiện tại, cô đang theo học một khóa tiếng Việt và dự định ở lại Việt Nam lâu dài. Sau khi hoàn thành khóa học, Valerie hy vọng tìm được công việc phù hợp để ổn định cuộc sống tại đây.

Với Valerie, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay những món ăn ngon mà còn đến từ sự gần gũi của con người và những trải nghiệm đời thường. Cô thích ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, uống cà phê sữa đá, thưởng thức đồ ăn đường phố, trò chuyện với người dân và đi dạo qua những con hẻm quen thuộc. Cô vẫn muốn tiếp tục khám phá đất nước này, thử thêm những món ăn mới và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam.