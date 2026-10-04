Nữ du khách hoảng loạn ở độ cao 79m, bị nhân viên đẩy xuống

Một chuyến trải nghiệm trò chơi mạo hiểm tại Dagestan (Nga) bất ngờ trở thành cơn ác mộng đối với một nữ du khách. Đứng trên bục cao khoảng 79m, người phụ nữ liên tục khóc, cầu xin được dừng lại nhưng theo đoạn video đang lan truyền, cô vẫn bị nhân viên tại điểm vui chơi đưa ra mép bục và đẩy xuống.

Sự việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, đồng thời khiến những người tham gia các hoạt động mạo hiểm đặt câu hỏi về quy trình an toàn cũng như quyền từ chối của khách hàng khi họ đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ du khách đã mặc đầy đủ dây đai bảo hộ trước khi tham gia trò chơi. Tuy nhiên, khi đứng trên một bục nằm ở độ cao khoảng 79 m so với đáy vực, cô dường như bất ngờ rơi vào trạng thái sợ hãi.

Người phụ nữ liên tục khóc và cố gắng lùi lại. Cô nhiều lần nói "không", đồng thời cầu xin những người xung quanh dừng lại. "Đừng làm như vậy, đừng thả tôi xuống! Hãy buông tôi ra", nữ du khách được cho là đã nói trong lúc cố gắng chống cự.

Sau đó, cô quay về phía người được cho là chồng mình - người đang ghi hình và tiếp tục cầu xin: "Làm ơn... đừng! Tôi xin các bạn". Trong khi đó, các nhân viên tại hiện trường được cho là liên tục yêu cầu cô bình tĩnh và không cử động.

Tuy nhiên, khi nữ du khách vẫn không chịu ngồi xuống mép bục, tình huống trở nên căng thẳng. Đoạn video cho thấy một người dường như đã tác động từ phía sau vào vùng đầu gối của cô, khiến hai chân nữ du khách mất điểm tựa. Sau đó, cô bị đưa xuống vị trí sát mép bục trước khi bị đưa ra phía ngoài.

Khoảnh khắc người phụ nữ rời khỏi bục cao hàng chục mét khiến nhiều người xem không khỏi lo lắng. May mắn, nữ du khách được cho là không bị thương trong quá trình trải nghiệm và sau đó được đưa trở lại khu vực an toàn.

Đáng chú ý, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Theo thông tin được truyền thông nước ngoài đăng tải, sau khi nữ du khách trở lại bục, nhân viên được cho là tiếp tục hỏi liệu cô có muốn thực hiện cú nhảy thêm một lần nữa hay không. Lúc này, người phụ nữ tỏ rõ sự tức giận và nói với chồng: "Tôi đã nói không rồi! Tôi rất sợ".

Một nhân chứng được truyền thông dẫn lời cho rằng người đàn ông quay lại toàn bộ sự việc chính là chồng của nữ du khách. Người này thậm chí bị cáo buộc đã cười trong lúc chứng kiến vợ trải qua tình huống đáng sợ. Tuy nhiên, những chi tiết liên quan đến thái độ của người chồng cũng như diễn biến cụ thể tại hiện trường cần được cơ quan chức năng xác minh thêm.

Sau khi đoạn video được lan truyền, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các nhân viên liên quan hiện được cho là đã bị điều tra.

Đến nay, thời điểm chính xác xảy ra sự việc cũng như danh tính và số lượng những người bị điều tra chưa được công bố đầy đủ.

Vụ việc đồng thời đặt ra câu hỏi về cách các điểm vui chơi mạo hiểm xử lý tình huống khi khách hàng thay đổi quyết định hoặc rơi vào trạng thái hoảng loạn ngay trước khi bắt đầu. Với những trò chơi ở độ cao hàng chục mét, yếu tố tâm lý của người tham gia cũng đặc biệt quan trọng. Việc một người đã thể hiện rõ sự sợ hãi và liên tục yêu cầu dừng lại nhưng vẫn tiếp tục bị đưa vào tình huống nguy hiểm đang trở thành tâm điểm tranh luận.

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề an toàn tại các hoạt động mạo hiểm trở thành tâm điểm chú ý.

Đầu năm nay, một vụ việc nghiêm trọng tại Brazil từng gây chấn động khi một nữ du khách được cho là bị nhân viên đưa ra khỏi vách đá cao khoảng 40 m trong tình trạng không được kết nối với dây an toàn.

Video được công bố sau đó cho thấy các nhân viên nâng người phụ nữ lên rồi đưa cô ra khỏi vách đá, trong khi sợi dây được cho là phải kết nối với nạn nhân vẫn nằm trên đỉnh. Nữ du khách tử vong sau cú rơi. Sau sự việc, ba nhân viên bị cáo buộc liên quan đến tội danh giết người.

Hai vụ việc, dù có diễn biến và mức độ hậu quả khác nhau, đều khiến vấn đề kiểm soát an toàn trong các hoạt động du lịch mạo hiểm nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, câu hỏi về trách nhiệm của nhân viên khi khách hàng có dấu hiệu hoảng loạn hoặc muốn dừng trải nghiệm đang được đặt ra một cách nghiêm túc.