Nữ du khách bị lật thuyền giữa biển, hành động sau đó khiến nhiều người thót tim

Một nữ du khách Trung Quốc đã trải qua phen hú vía khi chèo thuyền canoe giữa biển Phuket (Thái Lan). Sau khi bị sóng đánh lật thuyền, cô rơi xuống nước trong tình trạng không biết bơi, buộc phải bám vào chiếc thuyền bị lật và lênh đênh giữa biển chờ người đến cứu.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan ngày 4/11/2026, sự việc xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 3/11, tại khu vực phía sau đảo Koh Man, thuộc huyện Mueang, tỉnh Phuket. Trước đó, nữ du khách Trung Quốc chèo thuyền canoe từ bãi biển Yanui nhưng không may đi quá xa bờ, dần mất phương hướng và trôi ra khu vực biển sâu.

Tình huống nguy hiểm xảy ra khi những con sóng bất ngờ ập đến khiến chiếc thuyền canoe bị lật úp. Do không biết bơi, nữ du khách vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Trong tình thế nguy cấp, cô cố gắng bám chặt vào thân thuyền, sau đó tìm cách trèo lên và ngồi vắt vẻo trên chiếc thuyền đang úp ngược. Cô phải lênh đênh giữa biển trong thời gian dài, chờ đợi một chiếc thuyền nào đó đi ngang qua.

May mắn, một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện gần khu vực này. Phát hiện có người gặp nạn, nữ du khách lập tức giơ mái chèo lên cao, đồng thời liên tục hét lớn để cầu cứu. Nhận thấy tín hiệu bất thường, những người đàn ông trên thuyền đánh cá nhanh chóng tiến lại gần, kéo cô lên thuyền và đưa vào bờ an toàn.

Một người đàn ông tham gia giải cứu kể lại rằng, khi đang điều khiển thuyền trở về sau chuyến câu cá quanh đảo Koh Man, nhóm của anh bất ngờ nhìn thấy một chiếc canoe bị lật giữa biển. Trên thân thuyền có một cô gái đang ngồi, liên tục giơ mái chèo và kêu cứu.

Khi tiếp cận, họ phát hiện nạn nhân là nữ du khách Trung Quốc khoảng 20 tuổi. Cô đã chèo thuyền từ bãi biển Yanui nhưng đi lạc ra phía sau đảo Koh Man, nơi cách xa bờ và có mực nước sâu. Nhận thấy tình hình đặc biệt nguy hiểm, nhóm ngư dân lập tức đưa cô lên thuyền để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Sau khi được giải cứu, nữ du khách không giấu được sự xúc động và bật khóc vì vui mừng. Cô kể rằng trong lúc chèo thuyền, sóng bất ngờ đánh mạnh khiến canoe lật úp. Vì không biết bơi, cô vô cùng hoảng sợ, chỉ biết cố gắng giữ chặt lấy thân thuyền rồi trèo lên ngồi chờ cứu hộ. May mắn, chiếc thuyền đánh cá đã xuất hiện đúng lúc, giúp cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Sự việc trở thành lời cảnh báo đối với những du khách yêu thích các hoạt động thể thao dưới nước. Ngay cả khi tham gia những hoạt động tưởng chừng đơn giản như chèo canoe, việc chủ quan trước điều kiện thời tiết và khoảng cách an toàn với bờ biển cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Du khách được khuyến cáo cần mặc áo phao trong suốt quá trình tham gia hoạt động dưới nước, tuân thủ hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ và tuyệt đối không tự ý chèo thuyền ra xa bờ vượt quá phạm vi cho phép.