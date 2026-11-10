Nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi làm gián điệp, gây chú ý vì quan hệ với CEO Nvidia

Alice Huang, nữ doanh nhân ít tên tuổi trong ngành công nghệ, đang trở thành tâm điểm chú ý sau những cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc và mối quan hệ thân thiết với Jensen Huang, CEO Nvidia.

Theo New York Times ngày 29/10/2026, tình báo Mỹ nghi ngờ bà là điệp viên Trung Quốc, có nhiệm vụ thúc đẩy ông Jensen Huang vận động Washington nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip AI sang Bắc Kinh.

Alice Huang từng xuất hiện cùng Jensen Huang tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), trong một cuộc tụ họp của các lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo bên lề triển lãm Computex tháng 6/2024.

Bà tuyên bố có thể mời CEO Nvidia tới sự kiện và sau đó đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội. Hai người tiếp tục được ghi nhận xuất hiện cùng nhau tại một nhà hàng ở Đài Bắc tháng 5/2025.

Theo New York Times, Alice Huang còn được biết đến với tên Huang Le, là công dân Trung Quốc.

Hồ sơ trên cơ sở dữ liệu đầu tư tư nhân Simuwang mô tả bà từng làm phóng viên tại Hunan TV và CCTV, trợ lý chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân HSBC, sau đó giữ chức phó chủ tịch kinh doanh chứng khoán tại CITIC Securities.

Tuy nhiên, những thông tin về quá trình học tập và sự nghiệp của bà chưa được xác minh đầy đủ. Một lãnh đạo Hunan TV cho biết ông chưa từng nghe đến Alice Huang.

Bà từng giữ chức CEO Megaspeed, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Singapore, từ tháng 3 đến tháng 11/2023. Công ty này xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á và cho tập đoàn Alibaba thuê năng lực tính toán.

Mô hình kinh doanh bị giới chức Mỹ chú ý do có thể tạo ra con đường gián tiếp để Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến của Nvidia.

Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra Megaspeed từ cuối năm 2024, sau khi phát hiện chip Nvidia tại một công ty liên kết ở Malaysia còn nguyên bao bì.

Washington nghi ngờ số thiết bị này có thể được chuyển sang Trung Quốc. Doanh nghiệp Malaysia đã mua lượng thiết bị trị giá ít nhất 4,8 tỷ USD từ Nvidia trong giai đoạn tháng 6/2024 đến tháng 2/2026. Kết quả điều tra được cho là đã chuyển tới Bộ Tư pháp Mỹ trong năm nay.

Theo New York Times, Ngoại trưởng Marco Rubio hồi đầu năm đã chỉ đạo soạn thảo bản ghi nhớ mật cảnh báo các quan chức cấp cao về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang.

Tình báo Mỹ được cho là đã tiến hành giám sát điện tử đối với nữ doanh nhân này. Tuy nhiên, chưa có kết luận công khai xác định thời điểm bà được tuyển mộ hoặc bằng chứng xác nhận ông Jensen Huang biết về những cáo buộc tình báo.

Jensen Huang nhiều năm vận động chính quyền Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc.

Tháng 8/2025, Washington đạt thỏa thuận cho phép Nvidia bán dòng chip H20 sang thị trường này, với điều kiện chính phủ Mỹ nhận 15% doanh thu.

Những diễn biến liên quan đến Alice Huang vì vậy trở nên nhạy cảm trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.

Ngày 8/11, Jensen Huang gửi thông điệp tới nhân viên Nvidia, thừa nhận ông không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình. CEO Nvidia không nêu tên người phụ nữ liên quan. Ông kết hôn với bà Lori Huang hơn 40 năm trước và có 2 người con.