Nữ doanh nhân Trần Thị Loan giàu lòng nhân ái

Nữ doanh nhân Trần Thị Loan.

Từ người lính đến hành trình dựng xây sự nghiệp

Sinh năm 1957 tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, bà Trần Thị Loan lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với những nhọc nhằn của đồng ruộng. Những năm tháng tuổi thơ chứng kiến sự vất vả của người nông dân đã góp phần nuôi dưỡng trong bà tình yêu đối với hạt thóc, hạt gạo và sự trân trọng đối với thành quả lao động.

Năm 1976, bà Loan lên đường nhập ngũ, công tác tại Sư đoàn 441, Quân khu 4, đảm nhiệm nhiệm vụ quân bưu và thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ quốc tế. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bà tiếp tục con đường học tập, thi đỗ vào Trường Đại học Tài chính - Kế toán và tốt nghiệp năm 1984. Sau đó, bà được phân công công tác tại ngành Tài chính Hà Nam Ninh. Tuy nhiên, với niềm yêu thích lĩnh vực nông nghiệp và lương thực đã hình thành từ những năm tháng tuổi thơ, bà quyết định chuyển sang công tác trong ngành lương thực. Đây cũng là bước ngoặt mở ra hành trình nghề nghiệp gắn bó lâu dài với hạt gạo quê hương.

Từ một nhân viên bán hàng, bà Loan từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau: kế toán, trưởng quầy, cửa hàng trưởng đến cán bộ quản lý doanh nghiệp. Bằng tinh thần cầu thị, sự kiên trì và khả năng thích ứng, bà dần khẳng định năng lực quản lý, được giao những trọng trách cao hơn tại Công ty Lương thực Hà Nam. Năm 2004, bà được tín nhiệm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Nữ doanh nhân, cựu chiến binh Trần Thị Loan giúp vực lại hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam.

Một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của bà là quyết định trở lại điều hành doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu theo chế độ năm 2013. Sau một thời gian nghỉ ngơi, khi biết Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam đứng trước khó khăn, hoạt động kinh doanh thua lỗ, bà đã quyết định mua lại toàn bộ cổ phần, bắt đầu hành trình khôi phục và phát triển doanh nghiệp.

Với tâm nguyện của một cựu chiến binh xuất thân từ đồng ruộng, bà tâm sự: “Làm tại lĩnh vực lương thực không đơn thuần là hoạt động kinh doanh. Đó còn là trách nhiệm với người nông dân, với giá trị của hạt gạo Việt, bảo đảm nguồn cung lương thực phục vụ đời sống nhân dân. Đây cũng chính là động lực để tôi gắn bó với ngành nghề qua nhiều giai đoạn, kể cả khi phải đối mặt với những biến động và thách thức của thị trường”.

Với tinh thần quyết đoán của người lính và kinh nghiệm lâu năm trong ngành, bà cùng tập thể doanh nghiệp đã có những bước đi đúng đắn, doanh nghiệp từng bước ổn định hoạt động, củng cố thị trường, mở rộng quan hệ đối tác và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam (do bà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc) đã tiêu thụ trên 100.000 tấn thóc hàng hóa, doanh thu bình quân gần 400 tỷ đồng/năm. Doanh nghiệp duy trì lượng thóc dự trữ từ 3.000 đến 5.000 tấn nhằm góp phần bảo đảm nguồn cung lương thực trên địa bàn; đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm cán bộ, nhân viên, người lao động với mức lương bình quân từ 7-8 triệu đồng/lao động. Những con số ấy cho thấy vai trò của doanh nghiệp không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh mà còn thể hiện qua sự kết nối giữa sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và bảo đảm an sinh kinh tế địa phương.

Bà Trần Thị Loan trao đổi với kỹ sư Dự án nhằm đảm bảo hoa lan cung ứng dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh lĩnh vực lương thực, bà Loan còn quan tâm đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới. Dự án Trung tâm công nghệ cao sản xuất cây giống và sản phẩm hoa, cây cảnh chất lượng cao tại phường Phù Vân, trong đó có hoạt động nuôi trồng hoa lan hồ điệp là một hướng đi thể hiện tinh thần đổi mới, tìm kiếm những giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Đây là dự án tiên phong trong sản xuất hoa và cây cảnh ứng dụng công nghệ IoT trên địa bàn tỉnh.

Với diện tích 2,4ha, cây lan cảnh được trồng hoàn toàn trong nhà kính, được kiểm soát chặt chẽ về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đảm bảo cây ra hoa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Dự án đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, doanh thu mỗi năm cả chục tỷ đồng. Bà tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn nông nghiệp phát triển, người nông dân hiện nay cần gắn bó chặt chẽ với khoa học công nghệ. Chỉ khi áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng, người nông dân mới tránh được cảnh phụ thuộc vào thời tiết, thiên tai, đem lại sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn, đầu ra ổn định và giá trị sản phẩm được nâng cao.”

Tấm gương sáng trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Không chỉ là một doanh nhân “dám nghĩ, dám làm”, ở tuổi gần 70, bà Trần Thị Loan vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua yêu nước và công tác hội tại địa phương. Với vai trò là Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hà Nam (trước đây); Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2024-2029, ở cương vị nào, bà cũng dành nhiều tâm huyết cho hoạt động kết nối hội viên, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, khuyến khích tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Bà Trần Thị Loan cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam (trước đây) tham gia trao quà cho người dân vùng cao.

Không những vậy, bà cùng doanh nghiệp còn là tấm gương sáng trong việc tích cực hưởng ứng các chương trình vì người nghèo, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các hoạt động hướng về biển đảo. Mỗi năm, bà ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ Trường Sa, đồng bào bị thiên tai lũ lụt… với số tiền từ 300-400 triệu đồng. Bà cũng là người tiên phong trong phong trào nhận nuôi trẻ mồ côi. Bản thân bà hiện đang nhận nuôi 5 trẻ, cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam trước đây chăm lo cho 17 trẻ khác, với trách nhiệm gắn bó đến năm trẻ 18 tuổi.

Bà Trần Thị Loan còn là gương mặt tiêu biểu trong phong trào xây nhà nghĩa tình đồng đội cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Những nỗ lực không ngừng của bà Trần Thị Loan đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, tỉnh ghi nhận bằng rất nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ riêng trong 5 năm trở lại đây, bà được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Bông hồng vàng”, “Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc”; Giải thưởng Bình đẳng giới 2022, và mới đây là Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội - phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ và nhân ái của nữ doanh nhân cựu chiến binh Trần Thị Loan…

Những tấm bằng khen không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là minh chứng cho chặng đường lao động sáng tạo, bền bỉ của người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng.

Bà Trần Thị Loan nhận danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Bông hồng vàng năm 2025.

Mới đây, tại Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Trần Thị Loan tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Ninh Bình. Với cương vị mới, bà được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy kinh tế bạc tại địa phương. “Thông qua việc khuyến khích người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động phù hợp, truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và phát triển các mô hình kinh tế gắn với cộng đồng, chúng tôi mong muốn biến kinh nghiệm, uy tín và nguồn lực của người cao tuổi thành động lực phát triển bền vững. Đây không chỉ là hướng đi nhằm phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi trong xã hội mà còn mở ra cơ hội tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy an sinh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”- bà Trần Thị Loan chia sẻ.

Dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng mang trong mình nghị lực “thép” và nguồn năng lượng tích cực, người cựu chiến binh, doanh nhân Trần Thị Loan là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời hội nhập. Bà là tấm gương cho những doanh nhân “có tâm, có tầm, có trách nhiệm với xã hội”, thể hiện rõ nét tinh thần thi đua yêu nước và đóng góp cho công tác thiện nguyện, thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.