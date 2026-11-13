Nữ doanh nhân thay ông Jensen Huang điều hành NVIDIA là ai?

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Hội đồng quản trị NVIDIA đã chấp thuận đơn từ chức của ông Huang từ ngày 11/11 với hiệu lực ngay lập tức. Quyết định được công bố giữa lúc nhà sáng lập tập đoàn vướng những bê bối đời tư gây chấn động.

NVIDIA bổ nhiệm bà Colette Kress, 59 tuổi, Giám đốc tài chính (CFO), giữ chức CEO tạm quyền. Bà tiếp tục đảm nhiệm cả vai trò CFO trong thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm người đứng đầu chính thức. Cùng thời điểm, ông Harvey C. Jones, thành viên Hội đồng quản trị từ năm 1993, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA.

Bà Colette Kress gia nhập NVIDIA từ tháng 9/2013 và có hơn một thập kỷ điều hành hoạt động tài chính của tập đoàn. Trước đó, bà từng trải qua gần 25 năm làm việc tại những doanh nghiệp công nghệ lớn, bao gồm Cisco và Microsoft.

Bà Colette Kress trở thành CEO tạm quyền của Nvidia. Ảnh: Reuters

Ông Harvey Jones đánh giá bà Kress có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, hệ thống vận hành và tình hình tài chính của NVIDIA. Ông khẳng định ban lãnh đạo mới sẽ cố gắng duy trì hoạt động của tập đoàn, không để quá trình chuyển giao ảnh hưởng đến khách hàng và kế hoạch phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền không đồng nghĩa bà Kress chắc chắn trở thành người kế nhiệm lâu dài. NVIDIA cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài tập đoàn.

Trước khi đầu quân cho NVIDIA, bà Kress có 8 năm đảm nhiệm các vị trí liên quan đến tài chính tại Texas Instruments. Sau đó, bà làm việc tại Microsoft trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2010. Tại Microsoft, vào năm 2006, bà trở thành Giám đốc tài chính của bộ phận Server and Tools, chịu trách nhiệm về chiến lược tài chính, công tác lập kế hoạch và báo cáo.

Năm 2010, bà chuyển sang Cisco với vị trí Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính của bộ phận Tài chính Công nghệ và Vận hành kinh doanh, phụ trách chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh. Bà rời Cisco để chuyển sang NVIDIA vào năm 2013.

Theo báo cáo thường niên của NVIDIA nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, bà Kress có bằng Cử nhân khoa học chuyên ngành tài chính của Đại học Arizona và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Southern Methodist.

Ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch điều hành, Tổng giám đốc (CEO) và rời Hội đồng quản trị, khép lại 33 năm lãnh đạo tập đoàn công nghệ mà ông đồng sáng lập.

Theo tạp chí Fortune năm 2024, bà gia nhập NVIDIA sau gần 25 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn. Bà từng chia sẻ với Fortune rằng NVIDIA là công ty có quy mô nhỏ nhất mà bà từng làm việc.

Theo bản tuyên bố ủy quyền của công ty, các giám đốc điều hành tại NVIDIA được tuyển dụng theo chế độ làm việc không xác định thời hạn và không có các thỏa thuận lao động, trợ cấp thôi việc hoặc thay đổi quyền kiểm soát riêng biệt. Các hồ sơ pháp lý cho thấy thu nhập của bà Kress bao gồm cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

Tạp chí Forbes xếp bà Kress ở vị trí thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026. Số cổ phiếu bà sở hữu tại NVIDIA được định giá khoảng 750 triệu USD tính theo giá đóng cửa ngày 11/11, giảm so với mức hơn 1 tỷ USD khi cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng trước.