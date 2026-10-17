Nữ doanh nhân Khánh Hòa đồng hành cùng địa phương chủ động ứng phó thiên tai

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quảthiên tai; tăng cường phương tiện, trang thiết bị cho các tổ dân phố (TDP) và lựclượng trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai. Đây cũng là bước cụ thể hóaphương châm “4 tại chỗ”, phát huy khả năng chủ động ứng phó ngay từ cơ sở, gópphần bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Các đội xung kích có nhiệm vụ nắm bắt tình hình, thông tin cảnh báo thiêntai đến người dân; hỗ trợ sơ tán, ứng cứu ban đầu; canh gác tại các điểm xung yếuvà kịp thời báo cáo những tình huống vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. Trong đó,có các nhóm phụ trách thông tin liên lạc, hậu cần, y tế, an ninh, trật tự, thốngkê thiệt hại và xác định nhu cầu cứu trợ cũng được chú trọng nhằm nâng cao hiệuquả phối hợp khi có tình huống khẩn cấp.

Tại hội nghị, UBND phường đã cấp phát cho lực lượng xung kích 47 loa cầmtay, 400 áo phao, 400 phao tròn, 40 bè phao composite và 47 cuộn dây cứu sinh.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng chung tay hỗ trợ phương tiệnphục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, Công ty TNHH Tâm Hương trao tặng 19xuồng composite, 38 mái chèo và 95 áo phao người lớn; các doanh nghiệp khác hỗtrợ thêm 6 xuồng.

Trước đó, ngày 13/8, Công ty TNHH Tâm Hương đã trao tặng 8 xuồng cứu hộ và40 áo phao cho 8 nhóm hộ dân tại TDP Võ Cang, khu vực ven sông Cái thường xuyênbị ngập lụt. Công ty còn hỗ trợ kinh phí trang bị thêm 4 xuồng và áo phao cho 4khu dân cư khác trong tổ dân phố.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, chủ doanh nghiệp Tâm Hương cho biết: “Đối với doanh nghiệp Tâm Hương,hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồngvà xã hội. Chúng tôi nhận thức rằng sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ thểhiện ở hiệu quả kinh doanh mà còn ở những đóng góp thiết thực cho địa phương,góp phần chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng cộng đồng an toàn, đoàn kết,nghĩa tình”.

Việc chủ động kiện toàn lực lượng, bổ sung phương tiện và trang thiết bị,cùng sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần nâng caokhả năng ứng phó thiên tai ngay từ cơ sở. Đây là một trong những điều kiện cầnthiết để phường Tây Nha Trang sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra mưa lớn, ngậplụt, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn trên địa bàn.