Nữ doanh nhân Hoàng Phương Anh đăng quang Miss Asian 2026

Hoàng Phương Anh đăng quang Miss Asian 2026. (Ảnh: BTC)

Tối 31/10, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Hoàng Phương Anh, đại diện Thành phố Hồ Chí Minh, được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Miss Asian 2026. Cùng vương miện, cô giành hai giải Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất. Tân hoa hậu cũng được mời ký hợp đồng thương hiệu trị giá khoảng 2 tỷ đồng tại Mỹ.

Điều đáng chú ý ở Hoàng Phương Anh không chỉ là kết quả cuộc thi, mà còn ở hành trình của một nữ doanh nhân bước lên sân khấu sắc đẹp. Hiện cô là Tổng Giám đốc của ba công ty hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phát triển F&B, tổ chức sự kiện, nhà hàng và tiệc cưới. Cô còn kinh doanh thẩm mỹ, làm đẹp – lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu chuyên môn, chú trọng chất lượng và khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng.

Với nền tảng ấy, danh hiệu Miss Asian 2026 đặt Hoàng Phương Anh vào một vai trò mới, bên cạnh công việc kinh doanh. Sự tự tin, bản lĩnh và khả năng điều hành mà cô theo đuổi trong thương trường cũng là những phẩm chất được kỳ vọng ở người đẹp khi đảm nhận trách nhiệm của một hoa hậu.

Trong phần thi ứng xử, Phương Anh nhận được câu hỏi “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?”

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Hành trình đến với vương miện của tân Hoa hậu. (Ảnh: BTC)

Người đẹp chia sẻ: “Nếu tối nay vinh dự được trao danh hiệu Miss Asian 2026, em sẽ xem đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh. Em mong muốn dùng tiếng nói, hành động và trái tim nhân ái để lan tỏa yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin, bản lĩnh theo đuổi ước mơ. Đồng thời, em sẽ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Với em, chiếc vương miện cao quý nhất chính là lòng nhân ái và sự cống hiến.”

Câu trả lời cho thấy định hướng mà tân hoa hậu muốn theo đuổi trong nhiệm kỳ: tham gia hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng cho phụ nữ và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Sau đêm chung kết, cô cho biết sẽ cân bằng hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, tích cực sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khuyến khích phụ nữ tự tin, bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Dàn giám khảo trong đêm chung kết. (Ảnh: BTC)

Dưới góc nhìn văn hóa, một cuộc thi sắc đẹp không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc mà còn có thể tạo ra sức lan tỏa cho hình ảnh con người và đất nước. Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên đánh giá Miss Asian 2026 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt, đồng thời đưa giá trị văn hóa Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại.

Theo ông, qua mỗi hoạt động, các thí sinh đã khẳng định được nhân hiệu, tinh thần phụng sự, năng lực hội nhập toàn cầu và khát vọng vươn lên, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Với Hoàng Phương Anh, những cam kết về cộng đồng và quảng bá văn hóa sẽ là phần tiếp nối đáng chú ý sau khoảnh khắc đăng quang.

Trước đó, trong đêm chung kết, Top 20 lần lượt trải qua các phần thi áo dài, trang phục công sở và dạ hội. Áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm mở màn với nền lưới ánh kim đa sắc, phom ôm, tay voan xẻ rộng, phủ hoa nổi và kim sa bắt sáng. Trang phục công sở nổi bật với phong cách color block, trong khi các thiết kế dạ hội sử dụng corset, cúp ngực, pha lê, cườm ống và tua rủ, tôn thần thái thí sinh./.

Dàn nhan sắc được tôn vinh trong đêm chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Kết quả chung cuộc, ngoài vương miện trao cho Hoàng Phương Anh, Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội), cùng giải Người đẹp làn da đẹp; Á hậu 2 là Hà Nhã Uyên (Hà Nội), cùng giải Người đẹp Hình thể. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (Huế), kiêm Người đẹp Công sở, và Nguyễn Thiên Hương (Đồng Nai), cùng nhiều giải phụ khác.