Tại đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra ở bang California (Mỹ), doanh nhân Anna Nga Vũ (Vũ Thị Nga), số báo danh 212, đến từ Kansas City, Missouri, đã đăng quang danh hiệu Miss Business World 2026 ở Bảng A. Kết quả này đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hơn hai thập kỷ xây dựng sự nghiệp của nữ doanh nhân gốc Việt tại Mỹ.

Tân Miss Business World 2026 Bảng A Anna Nga Vũ hiện điều hành hai cơ sở nail tại Kansas City và chuẩn bị dự án trang trại gà cung ứng trứng sạch.

Đêm chung kết diễn ra tối 14/11 (giờ California) tại Timeless Venues, Fountain Valley, với sự tham gia của các nữ doanh nhân đến từ nhiều tiểu bang.

Các thí sinh tranh tài ở hai bảng A và B, trải qua những phần trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử để thể hiện bản lĩnh, phong thái cũng như quan điểm về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh và đời sống xã hội.

Vương miện gắn với trách nhiệm cộng đồng

Trong phần thi ứng xử, trước câu hỏi của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm về những giá trị muốn lan tỏa nếu giành chiến thắng, Anna Nga Vũ nhấn mạnh mong muốn kết nối nữ doanh nhân, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và hướng đến tự chủ tài chính.

Anna Nga Vũ nhận vương miện Miss Business World 2026 Bảng A

Cô cũng đề cập việc đồng hành với những phụ nữ từng trải qua vấp ngã, giúp họ có thêm động lực làm lại, hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Theo Anna Nga Vũ, phụ nữ có sức mạnh riêng khi nhận được sự đồng hành và sẻ chia. Vì vậy, chiếc vương miện không chỉ là sự ghi nhận mà còn đi kèm trách nhiệm. Đây cũng là thông điệp cô muốn theo đuổi trong nhiệm kỳ Miss Business World 2026.

Sau đăng quang, nữ doanh nhân gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, gia đình, khán giả và những người đã đồng hành. Cô xem danh hiệu là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời đặt ra cho bản thân những mục tiêu mới trong việc kết nối cộng đồng nữ doanh nhân và hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế.

Hơn 20 năm lập nghiệp, mở rộng hướng kinh doanh tại Mỹ

Anna Nga Vũ hiện sinh sống và làm việc tại Kansas City, bang Missouri. Hơn 20 năm trước, cô bắt đầu xây dựng cuộc sống và sự nghiệp tại Mỹ. Trải qua quá trình làm việc, tích lũy kinh nghiệm và phát triển kinh doanh, hiện cô sở hữu hai cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nail.

Hành trình lập nghiệp của nữ doanh nhân là câu chuyện về sự kiên trì và nỗ lực thích nghi trong môi trường kinh doanh ở nước ngoài. Từ lĩnh vực dịch vụ làm đẹp, cô từng bước ổn định hoạt động, xây dựng nền tảng kinh tế và tiếp tục tìm kiếm những cơ hội phát triển mới.

Không dừng lại ở lĩnh vực đã gắn bó nhiều năm, Anna Nga Vũ đang chuẩn bị triển khai dự án trang trại gia cầm quy mô lớn, chuyên cung cấp và phân phối trứng sạch tại Mỹ. Dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Việc mở rộng sang lĩnh vực sản xuất, cung ứng thực phẩm cho thấy định hướng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của nữ doanh nhân. Đây cũng là bước đi mới sau hơn hai thập kỷ gây dựng sự nghiệp tại Kansas City.

Tại cuộc thi, Anna Nga Vũ xuất hiện trong các phần trình diễn áo dài và trang phục dạ hội. Bên cạnh kết quả chung cuộc, câu chuyện lập nghiệp và định hướng đóng góp cho cộng đồng là những nội dung góp phần tạo nên dấu ấn riêng của cô tại mùa giải năm nay.

Sân chơi kết nối nữ doanh nhân người Việt tại Mỹ

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena phát biểu khai mạc, gửi lời chúc tới các thí sinh và ghi nhận sự đồng hành của những đơn vị tham gia mùa đầu.

Miss Business World 2026 là mùa giải đầu tiên được tổ chức tại Mỹ, do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment thực hiện. Cuộc thi do Hoa hậu Đặng Gia Bena sáng lập, hướng đến việc tạo không gian giao lưu, kết nối các nữ doanh nhân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Mỹ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ban Giám khảo cuộc thi do Hoa hậu Jennifer Phạm làm Trưởng ban; Hoa hậu, CFO Bạch Mai giữ vai trò Phó Trưởng ban, cùng các thành viên hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, kinh doanh và cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, nhà sáng lập Đặng Gia Bena gửi lời chúc đến các thí sinh, đồng thời cảm ơn Ban Giám khảo, nhà tài trợ và ê-kíp tổ chức đã đồng hành trong mùa giải đầu tiên.

Ngoài các phần thi chính, chương trình còn có những màn trình diễn nghệ thuật của các ca sĩ Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng, Angel Gia Hân, Phan Tú Anh và Bào Ngư. Phần thi áo dài góp phần giới thiệu trang phục truyền thống Việt Nam đến khán giả tại Mỹ, trong khi phần trình diễn dạ hội tạo cơ hội để các thí sinh thể hiện phong cách và sự tự tin.

Bên cạnh danh hiệu chính, cuộc thi còn trao các giải phụ như Người đẹp Thân thiện cho Mary – June Hla (Sacramento, California) và Người đẹp Khả ái cho Nguyễn Thị Thanh Thủy (Santa Ana, California).

Khép lại mùa giải đầu tiên, Miss Business World 2026 mở ra nhiệm kỳ mới cho những nữ doanh nhân được vinh danh. Với Anna Nga Vũ, danh hiệu đạt được không chỉ là một dấu mốc cá nhân sau nhiều năm lập nghiệp nơi xứ người mà còn là cơ hội để hiện thực hóa những mục tiêu đã chia sẻ: kết nối phụ nữ, khuyến khích tinh thần tự chủ và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.