Nữ doanh nhân Gia Lai và Hà Nam kết nối hợp tác

Tối 26/10 tại Quy Nhơn, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, giao lưu với các nữ doanh nhân đến từ địa bàn Hà Nam trước đây, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Tham dự có đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cùng các đại biểu địa phương.

Hội Nữ doanh nhân Gia Lai chào mừng những người bạn phương xa.

Phát biểu khai mạc, bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai, mong muốn nữ doanh nhân hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực. Bà khẳng định Hội sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ hội viên duy trì kết nối lâu dài.

Theo bà Ánh, bên cạnh điều hành doanh nghiệp, nữ doanh nhân còn đảm đương trách nhiệm chăm lo cho người lao động, gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng. Việc trao đổi, chia sẻ giữa các hội viên giúp chị em hỗ trợ nhau giải quyết những khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai, chia sẻ tại chương trình.

Bà Ánh cũng mong các nữ doanh nhân dành thời gian chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng đời sống tinh thần để cân bằng công việc và cuộc sống. Từ hình ảnh các nữ đại biểu trong tà áo dài, bà đề cao việc gìn giữ nét đẹp trang phục truyền thống qua các hoạt động của Hội.

Bà Trần Thị Loan - nguyên Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình, cho biết nữ doanh nhân hai bên đã duy trì mối quan hệ trong 10 năm qua. Theo bà, những cuộc gặp gỡ là dịp để hội viên trao đổi, hiểu thêm về nhau và tiếp tục đồng hành trong công việc, cuộc sống.

Bà Trần Thị Loan - nguyên Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình, phát biểu.

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên trao đổi về kinh nghiệm kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, gìn giữ nét đẹp áo dài và trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hội viên, tiếp nối mối quan hệ được duy trì suốt 10 năm qua.

Ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai Ngày 25/10, tại Quy Nhơn, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai, do bà Nguyễn Thị Ngự làm Chi hội trưởng. Chi hội kết nối những người yêu áo dài trong và ngoài tỉnh, góp phần bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa áo dài đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.