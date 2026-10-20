Nữ doanh nhân đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào phát triển bền vững ngành yến sào

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Doanh nghiệp đã kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, gắn với đổi mới tư duy quản trị và đầu tư khoa học, công nghệ trở thành động lực quan trọng để phát triển bền vững. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, bà Trịnh Thị Hồng Vân đã thúc đẩy đưa tri thức khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá.

Nghiên cứu khoa học là nền tảng phát triển

Công ty Yến sào Khánh Hòa được thành lập năm 1990, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác và chế biến nguồn tài nguyên yến sào. Với bề dày kinh nghiệm trong bảo tồn, phát triển quần thể chim yến và phát triển hang đảo yến mới, đến nay Yến sào Khánh Hòa đang quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến và 16 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần. Các công ty cổ phần thành viên có hơn 2.000 lao động với đội ngũ được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cao.

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIV) xác định kinh tế nhà nước phải tiên phong lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; áp dụng công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá chiến lược, giữ vai trò động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025-2030.

Thực tiễn khoa học - công nghệ đã được Yến sào Khánh Hòa ứng dụng trong lĩnh vực bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên. Doanh nghiệp từng bước hoàn thiện quy trình ấp nở chim yến trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ các yếu tố sinh học và môi trường, với tỷ lệ ấp nở đạt khoảng 89%. Sau khi nở, chim yến non được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung trước khi đưa ra đảo để thích nghi và hòa nhập với quần thể tự nhiên. Tỷ lệ chim ở lại đảo khi đủ điều kiện bay và sinh tồn đạt 81,5%. Từ những nghiên cứu ban đầu, Yến sào Khánh Hòa từng bước làm chủ quy trình kỹ thuật, tạo thêm nguồn chim non bổ sung cho quần thể và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu bảo tồn lâu dài.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Khoa học - công nghệ đồng thời mở ra hướng đi mới trong chế biến sâu và nâng cao giá trị của yến sào. Nhiều năm gắn bó với Yến sào Khánh Hòa, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty dành sự quan tâm đặc biệt cho nghiên cứu khoa học và khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Nhiều đề tài do bà Trịnh Thị Hồng Vân chủ trì có tính ứng dụng cao, tiêu biểu như: nghiên cứu quy trình sản xuất dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa (năm 2017); sản xuất mỹ phẩm (năm 2018) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào (năm 2023). Các kết quả nghiên cứu vừa bổ sung những dữ liệu khoa học về giá trị của yến sào, vừa tạo cơ sở phát triển những dòng sản phẩm mới có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân cho biết, Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 79-NQ/TW đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi tư duy quản trị, chủ động đầu tư cho khoa học, công nghệ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Với trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước, Yến sào Khánh Hòa luôn đặt ra yêu cầu: nghiên cứu phải giải quyết được vấn đề thực tế, đầu tư phải đem lại hiệu quả. Sau cùng, điều doanh nghiệp hướng tới là người tiêu dùng có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm Yến sào Khánh Hòa.

Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng

Thực tế cho thấy hướng đi của Yến sào Khánh Hòa đã từng bước tạo ra giá trị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các sản phẩm giá trị gia tăng từ ứng dụng khoa học - công nghệ hiện chiếm khoảng 15-30% tổng doanh thu hằng năm. Quan trọng hơn, việc nghiên cứu chế biến sâu giúp doanh nghiệp từng bước khai thác tốt hơn giá trị của nguồn nguyên liệu đặc hữu, mở ra khả năng tiếp cận thị trường có yêu cầu cao hơn về chất lượng.

Nếu năm 1991, doanh thu của Yến sào Khánh Hòa mới đạt 23 tỷ đồng thì đến năm 2025 con số này đã đạt 3.150 tỷ đồng; giai đoạn 2020-2024, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 6,3 triệu USD. 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu Công ty đạt 2.600 tỷ đồng, xuất khẩu đạt hơn 1,2 triệu USD; lợi nhuận trước thuế hơn 275 tỷ đồng; nộp ngân sách 285 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch đề ra; duy trì việc làm cho gần 3.900 lao động với thu nhập bình quân 14,7 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến đến cuối năm, nhiều chỉ tiêu tiếp tục tăng so với cùng kỳ, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa phân tích, Yến sào Khánh Hòa có lợi thế riêng khi vừa sở hữu nguồn nguyên liệu đặc hữu, vừa có thương hiệu được xây dựng trong thời gian dài cùng hệ thống sản xuất, phân phối tương đối hoàn chỉnh. Nếu tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, chế biến sâu, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và tăng cường bảo vệ thương hiệu, doanh nghiệp sẽ có thêm dư địa phát triển, qua đó đóng góp lớn hơn cho sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Không chỉ chú trọng điều hành hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, bà Trịnh Thị Hồng Vân còn quan tâm chỉ đạo triển khai các phong trào phụ nữ, chăm lo đời sống phụ nữ. Hiện nay bà trực tiếp tham gia công tác Hội, giữ vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa. Đây là một phương diện thể hiện trách nhiệm xã hội của người lãnh đạo doanh nghiệp, phát huy vai trò của phụ nữ trong lao động, sáng tạo và tham gia các hoạt động xã hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quỳnh Nga chia sẻ: Điều đáng ghi nhận ở doanh nhân Trịnh Thị Hồng Vân là quan tâm thúc đẩy phong trào phụ nữ, chăm lo đời sống nữ cán bộ, công nhân viên và triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Trên cương vị người đứng đầu doanh nghiệp, bà tạo điều kiện để lao động nữ phát huy năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn; lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua những hoạt động chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những đóng góp đó góp phần khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng. Đây cũng là hình ảnh tích cực, tạo động lực để phụ nữ tiếp tục phát huy trí tuệ, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến trên các lĩnh vực của đời sống.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Năm 2026, bà Trịnh Thị Hồng Vân vinh dự là một trong 12 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam - tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ có tài năng, thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của cá nhân trong quá trình lãnh đạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn tài nguyên và chăm lo cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là động lực để doanh nhân Trịnh Thị Hồng Vân tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu, đưa những định hướng đổi mới vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Từ nền tảng được các thế hệ đi trước xây dựng, hành trình phát triển của Yến sào Khánh Hòa đã đặt ra những yêu cầu mới về khoa học, công nghệ, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Với nữ doanh nhân Trịnh Thị Hồng Vân, thành quả không chỉ nằm ở sự tăng trưởng hay sự mở rộng của thị trường mà còn ở khả năng gìn giữ nguồn tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo dựng niềm tin bền vững nơi người tiêu dùng.